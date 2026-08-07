¿Cómo Ingresar a Tu Sitio UNAM 2026? Link para Checar Cita con Día y Hora del Examen de Control

La Dirección General de Comunicación Social (DGCS) de la Universidad Nacional Autónoma de México ya dio a conocer las fechas y sedes en que se va a realizar el examen de control para el nivel licenciatura, por eso acá te decimos cómo ingresar a Tu Sitio UNAM 2026, con el link directo en el que va a poder checar cuándo y a qué hora te toca presentar dicha prueba.

Con el anuncio de este viernes 7 de agosto hecho por la DGCS, en una nota ya te dijimos qué días se hará el examen de control UNAM en el Palacio de los Deportes, en CDMX y cuántos aspirantes van a poder hacer la prueba en la capital del país.

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¿Cómo ingresar a Tu Sitio UNAM 2026? Link

Para entrar al sitio del aspirante UNAM 2026, los estudiantes que resultaron seleccionados para realizar el examen de control deben entrar al siguiente link: https://primeringreso1.dgae.unam.mx/2026/sitios/CSL/ingresar.

En ese enlace los aspirantes van a poder conocer el día, horario y la sede que les fue asignada para que apliquen el examen durante el mes de agosto 2026.

¿Cómo saber cuándo y a qué hora me toca hacer el examen de control UNAM 2026?

Si cumples con todos los requisitos para hacer dicha la prueba final en el concurso de selección para el nivel licenciatura 2026, los aspirantes deben entrar al link de Tu Sitio UNAM y seguir estos pasos:

Ingresa con el correo electrónico y la contraseña que pusiste al momento de hacer tu registro al examen de admisión.

Activa la casilla "No soy un robot" y da clic en "Ingresar".

Al entrar, el sistema de arrojará la fecha, hora y lugar en que deberás hacer tu examen de control.

También debes tener a la mano toda la documentación que te sea requerida, en original y copia.

Todos los aspirantes que tenga alguna duda con respecto al concurso de selección o a la realización del examen de control de la UNAM 2026, pueden enviar un correo electrónico a la siguiente dirección para solicitar ayuda: concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx.

AO