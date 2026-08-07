Educación

¿Cómo Ingresar a Tu Sitio UNAM 2026? Link para Checar Cita con Día y Hora del Examen de Control

Ya puedes saber cuándo es y dónde te toca hacer el examen de control UNAM 2026, por eso acá te damos el link directo para checar en línea

Cómo ingresar a tu sitio UNAM 2025 link para checar día y hora que te toca hacer tu examen de controlEl examen de control de la UNAM se realiza en agosto 2026. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+