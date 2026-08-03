Educación

¿Cuándo Empieza el Semestre en la UNAM? Esta Es la Fecha de Inicio de Clases en Agosto 2026

Esto es lo que se sabe sobre el inicio de clases para el nuevo semestre de licenciatura en la UNAM

Manifestación por examen de la UNAMManifestación en Rectoría por el examen de admisión de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

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¡Atención estudiantes de la UNAM! El semestre 2026-2027 comienza pronto. Prepárate para el regreso a clases y mantente informado sobre el examen de control para nuevo ingreso.

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