¿Cuándo Empieza el Semestre en la UNAM? Esta Es la Fecha de Inicio de Clases en Agosto 2026

Las vacaciones de verano 2026 están a punto de terminar para miles de estudiantes de nivel superior, en México; aquí te decimos cuándo inicia el nuevo semestre en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Miles de estudiantes de licenciatura de la UNAM ya se preparan para el regreso a clases, luego del semestre que terminó el 29 de mayo de 2026, para después disfrutar de un largo periodo de vacaciones.

Al terminar el semestre, hubo dos semanas de exámenes y luego un periodo intersemestral y muy pronto, el regreso a clases.

¿Cuándo empieza el nuevo semestre de la UNAM?

De acuerdo con el calendario oficial de la UNAM 2026-2027, las clases para el nuevo semestre comenzarán el lunes 10 de agosto y terminarán hasta el 27 de noviembre.

Posteriormente, habrá dos semanas de exámenes, vacaciones de invierno y un periodo intersemestral.

Sin embargo, el inicio de clases para los estudiantes de nuevo ingreso está pendiente, luego de la polémica que surgió por presunto fraude en el examen de admisión a licenciatura, por lo que la UNAM creó la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura, que recomendó realizar un examen de control a 58,000 aspirantes.

La UNAM aún no confirma la fecha en que realizará el examen de control, por lo que tampoco se sabe cuándo iniciarían clases los alumnos de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2026-2027/1, pues la máxima casa de estudios suspendió, temporalmente, las inscripciones.

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RMT