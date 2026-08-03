Educación

SEP Confirma Daño a Material Histórico de Canal Once Durante Toma de Instalaciones en el IPN

La presidenta Claudia Sheinbaum señala que los jóvenes que tomaron las instalaciones de Canal Once recibían dinero para mantener la protesta

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SEP confirma daños en Canal Once tras toma por estudiantes del IPN. ¿Quién financiaba a los jóvenes? La investigación sigue.

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