SEP Confirma Daño a Material Histórico de Canal Once Durante Toma de Instalaciones en el IPN

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), confirmó daños al material del archivo histórico del Canal Once, luego de que sus instalaciones fueron tomadas por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) dese el 21 de mayo de 2026.

El domingo, 2 de agosto de 2026, Canal Once informó que recuperó sus instalaciones de forma pacífica, luego de que fueron tomadas por un “grupo reducido” de estudiantes del IPN, por más de dos meses.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Canal Once Recuperó Sus Instalaciones Tras Más de Dos Meses de Ocupación en CDMX

Archivo histórico de Canal Once sufre daños por toma de las instalaciones

En la conferencia mañanera de hoy, Mario Delgado detalló que durante la toma de Canal Once, autoridades de la SEP intentaron entablar diálogo con los manifestantes, quienes por mucho tiempo se negaron.

Cuando aceptaron el acercamiento, la SEP encabezó mesas de trabajo para analizar su pliego petitorio, “pero ningún punto tiene que ver con el Canal Once”, mencionó el secretario de Educación Pública.

“Desde un principio, les pedimos que se devolvieran las instalaciones de Canal Once, porque hay mucha tecnología, aparatos y sobre todo la videoteca histórica de Canal Once, con más de 70 años de contenidos ahí resguardados, que deben estar bajo ciertas condiciones”, apuntó el titular de la SEP, quien agregó que además, los trabajadores “también tienen derecho a estar en sus instalaciones”.

Al recuperar las instalaciones, se llamó al Ministerio Público y a un notario público para certificar las condiciones del inmueble, por lo que las autoridades correspondientes evaluarán qué tan graves son los daños, señaló el secretario Mario Delgado.

“Desafortunadamente, a simple vista, sí hay daños al archivo, hay material roto, desordenado, en el piso”, detalló el secretario de Educación Pública.

Delgado afirmó que “no es posible que un canal, que le pertenece al pueblo de México, hubiera seguido secuestrado por un grupo de jóvenes” y agregó que van a continuar las mesas de diálogo con los estudiantes del IPN.

Jóvenes que tomaron Canal Once recibían dinero

En su turno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que los jóvenes “recibían recursos, dinero”, para permanecer en las instalaciones de Canal Once y apuntó que la investigación que encabeza la Fiscalía General de la República (FGR), por posibles daños a la nación, podría definir quién estaría financiando el movimiento.

“No tiene lógica que un movimiento estudiantil que solicita mejoras en el Politécnico tome Canal Once, por tanto tiempo; a final, quedaban seis estudiantes”, cuando su objetivo era interrumpir las transmisiones, afirmó la mandataria.

Sheinbaum Pardo destacó que, afortunadamente, Canal Once nunca dejó de transmitir durante la toma de sus instalaciones, pues los trabajos siguieron desde las instalaciones de Aprende, de la SEP.

“A partir de hoy, se va hacer un levantamiento de cuáles son las afectaciones”, mencionó la mandataria y cuestionó “qué sentido tiene que hubieran afectado el material videográfico de Canal Once”.

RMT