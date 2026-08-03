¿Prohibirán Celulares en Escuelas en Ciclo Escolar 2026-2027? Sheinbaum Hace Anuncio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó hoy, 3 de agosto de 2026, si a partir del siguiente ciclo escolar podría prohibirse el uso de los teléfonos celulares en las escuelas de México.

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la mandataria brindó detalles de los foros y debates para tomar una decisión al respecto.

¿Prohibición de celulares en escuelas, en el siguiente ciclo escolar?

Sheinbaum expuso que la idea es tener este mismo mes un planteamiento para el siguiente ciclo escolar, el 2026-2027.

“La idea es que para este ciclo escolar podamos hacer un planteamiento, para el nuevo ciclo escolar, en las escuelas, y sigamos con foros abiertos. Ahora es con académicos, pero les he pedido que abramos (más espacios)”.

De acuerdo con la presidenta, “para escuelas la idea es que podamos tomar una decisión este mismo mes, hacia finales de agosto, para el inicio del ciclo escolar”.

A pregunta expresa sobre si la medida se implementaría a partir de septiembre 2026, reiteró:

“Ese es el objetivo. Y poder hablarlo con las maestras y los maestros, para que podamos ir avanzando en algo que ya es prácticamente un consenso: 70% de madres y padres de familia en el país están de acuerdo en que no se utilicen los celulares durante todo el tiempo de la escuela”.

Más foros abiertos

La mandataria nacional dio a conocer que actualmente los foros son con académicos, pero comentó que también se están planteando foros más colectivos donde cualquier persona pueda participar.

De igual manera, se pronunció por mantener la discusión sobre otras regulaciones, como la Inteligencia Artificial.

"También está el tema de la Inteligencia Artificial, que es un tema adicional que estamos discutiendo" informó.

SPB