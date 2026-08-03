Educación

¿Prohibirán Celulares en Escuelas en Ciclo Escolar 2026-2027? Sheinbaum Hace Anuncio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda detalles sobre los foros respecto al uso del celular en los planteles escolares

Alumnos de secundaria usan su celular durante evento en CDMX en junio 2022. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAlumnos de secundaria usan su celular durante evento en CDMX en junio 2022. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Prohibirán celulares en escuelas? Sheinbaum detalla foros para decidir si se restringirá su uso. 70% de padres apoyan la medida. Descubre más.

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