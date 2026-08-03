Educación

Estudiantes del IPN Acusan Irrupción Violenta y Desalojo de Canal Once

El movimiento estudiantil exigió que las autoridades educativas y las de Canal Once expliquen públicamente por qué se actuó fuera de lo acordado en esas mesas

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Estudiantes del IPN Acusan Forcejeos Durante Recuperación de Instalaciones de Canal Once
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