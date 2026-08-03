Estudiantes del IPN Acusan Irrupción Violenta y Desalojo de Canal Once

Alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acusaron que personal no identificado irrumpió de manera violenta para desalojarlos del Canal Once este domingo 2 de agosto y responsabilizaron a ese grupo por el resguardo y los daños de las instalaciones.

En un comunicado, los estudiantes que mantenían tomada la sede de la emisora pública rechazaron que la recuperación del inmueble haya sido de manera pacífica, como informó el canal.

"Rechazamos categóricamente que la recuperación de las instalaciones se haya dado de forma pacífica. Los hechos ocurridos el día de hoy constituyeron un desalojo llevado a cabo sin previo aviso y al margen de los acuerdos vigentes en las mesas de diálogo que se venían sosteniendo con las autoridades competentes, entre ellas la Secretaría de Educación Pública", indicaron.

El movimiento estudiantil exigió que las autoridades educativas y las de Canal Once expliquen públicamente por qué se actuó fuera de lo acordado en esas mesas.

Responsabilizó de manera anticipada a quienes, desde este día, tienen el control y acceso a las instalaciones de cualquier daño, alteración, pérdida o afectación que llegue a documentarse en el inmueble, el equipo o el acervo a partir de la fecha del desalojo, toda vez que, aseguró, existe un registro previo del estado en que dichos bienes se encontraban durante la toma.

Además, sostienen que, a partir de la entrada de personal no identificado y en presencia de la administración de Canal Once, la responsabilidad sobre lo que ocurra dentro de las instalaciones recae en quienes las administran y resguardan, y no en quienes, dijeron, las mantuvieron en buen estado durante el periodo de resguardo.

Una alumna contó que la irrupción violenta fue luego de un corte de luz en que arribó personal de la CFE, alrededor de las 18:00 horas, junto con personas que presuntamente eran trabajadores del canal, pero no lo acreditaron mostrando identificaciones.

"Mientras nosotros estábamos dialogando con ellos en la puerta principal, en la puerta del estacionamiento, empezaron a romper las cadenas, las golpearon con vallas, incluso rompieron este la reja y entraron.

"En este proceso, nosotros estábamos ahí y empezaron a forcejear con mis compañeros", indicó.

En su comunicado, los alumnos del IPN indicaron que sufrieron agresiones físicas durante el desalojo violento.

"Exigimos que se esclarezca y se deslinden responsabilidades sobre cualquier daño físico sufrido por compañeras y compañeros durante el operativo de desalojo, así como sobre la eventual ruptura o alteración de sellos de resguardo que hubiesen sido colocados como parte del proceso", se añadió.

ASJ