Sheinbaum Ofrece Lugares en la Universidad Rosario Castellanos a Rechazados de la UNAM

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los jóvenes que no obtengan un lugar tras presentar el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) podrán continuar sus estudios en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, como parte de la estrategia para ampliar el acceso a la educación superior.

Durante un evento del Plan Lázaro Cárdenas, realizado en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, la mandataria aseguró que el objetivo es que ningún estudiante se quede sin la oportunidad de cursar una carrera universitaria. También informó que solicitó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, coordinarse con la rectora de la Universidad Rosario Castellanos y con otras instituciones para ofrecer más espacios educativos.

Sheinbaum promete alternativas para quienes no ingresen a la UNAM

Al referirse al examen de admisión de la UNAM, Sheinbaum señaló que el rector ya informó cómo se atenderá la situación, pero reiteró que la prioridad es garantizar el acceso de los jóvenes a la educación superior.

"Ya dijo el rector cómo lo van a solucionar, pero lo importante es que todos los jóvenes que quieran estudiar la universidad puedan hacerlo. Así que, si hay un estudiante rechazado en ese examen, vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que pueda estudiar de manera gratuita", afirmó.

La presidenta agregó que instruyó a Mario Delgado a trabajar de manera conjunta con la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y con otras universidades interesadas en sumarse a la iniciativa.

"Ayer le pedí a Mario Delgado que se pusiera a trabajar con la rectora de la Universidad Rosario Castellanos y también con otras universidades que quieran hacerlo, para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela y puedan seguir estudiando", expresó.

Durante el mismo evento, Sheinbaum recordó que en agosto se entregarán útiles escolares y uniformes a 2 mil 500 niñas y niños de primaria. Asimismo, destacó que su gobierno mantiene el programa de becas para estudiantes desde primaria hasta preparatoria y reiteró que busca ampliar estos apoyos para jóvenes que cursan la universidad.