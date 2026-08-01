Educación

Sheinbaum Ofrece Lugares en la Universidad Rosario Castellanos a Rechazados de la UNAM

La presidenta anunció que buscará que ningún joven se quede sin la oportunidad de cursar una carrera universitaria

Sheinbaum Ofrece Lugares en la Universidad Rosario Castellanos. Foto: CuartoscuroSheinbaum Ofrece Lugares en la Universidad Rosario Castellanos. Foto: Cuartoscuro

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¿No entraste a la UNAM? Sheinbaum ofrece la Universidad Rosario Castellanos como opción para garantizar educación superior a todos los jóvenes.

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