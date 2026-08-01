Carreteras Bloqueadas en México Hoy Sábado 1 de Agosto de 2026

En pleno periodo vacacional de verano 2026, consulta qué carreteras registran bloqueos, cierres parciales, accidentes o intensa carga vehicular hoy 1 de agosto, además de las movilizaciones previstas en distintos puntos de México que podrían afectar la circulación y retrasar los traslados.

De acuerdo con los reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en las autopistas y carreteras del país están relacionadas con accidentes viales, obras y otros incidentes. Ante el incremento de viajeros por las vacaciones, se recomienda planear el recorrido con anticipación y considerar tiempos adicionales de traslado.

Las autoridades exhortan a los automovilistas a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Guardia Nacional Carreteras y Capufe, además de utilizar rutas alternas cuando existan bloqueos o cierres que afecten la circulación.

A continuación, consulta el reporte actualizado de las carreteras con afectaciones por accidentes, cierres, manifestaciones u otros incidentes.

Carreteras afectadas por bloqueos, accidentes y cierres hoy

07:22 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN.