Movilidad

Bloqueos en Carreteras Hoy 31 de Julio 2026: En Estos Tramos Hay Cierres, Según la GN y Capufe

¿Viajas hoy? Considera que hay bloqueos en carreteras por accidentes y trabajos; te contamos en qué tramos hay afectaciones

Bloqueo en carreterasEste viernes, hay afectaciones en diferentes carreteras del país. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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