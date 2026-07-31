Bloqueos en Carreteras Hoy 31 de Julio 2026: En Estos Tramos Hay Cierres, Según la GN y Capufe

Si vas a pasar por una carrtera hoy, 31 de julio de 2026, autoridades reportaron diversas afectaciones viales en autopistas, en N+ te detallamos cuáles son los tramos con cierres.

De acuerdo con información de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), durante la mañana se registraron cierres totales y parciales en algunos puntos, principalmente por volcaduras y choques que complicaron la circulación.

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Estas son las vialidades con afectaciones reportadas:

7:53 horas: Capufe informó el restablecimiento de la circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 63 con dirección a Cuernavaca, luego de que fuera atendido un accidente.

9:02 horas: se reportó un cierre parcial de circulación en el kilómetro 75 con dirección a Cuernavaca debido a la atención de una volcadura de automóvil. En la zona se registra reducción de carriles y carga vehicular.

8:06 horas: autoridades informaron un cierre a la circulación en Libramiento Cuernavaca, en el kilómetro 90 con dirección a Acapulco, específicamente en la gaza de salida hacia avenida Plan de Ayala.

8:20 horas: se registró un cierre parcial de circulación en el kilómetro 34 de la Autopista Tehuacán-Oaxaca.

FBPT