Caso Valeria Márquez: Revelan el Nombre de la Persona Señalada de Ordenar su Asesinato

En un operativo encabezado por autoridades federales, fue detenido Ramón Ángel 'N', alias 'R1', identificado por el Gobierno de México como líder de una célula delictiva con operaciones en Jalisco y Michoacán. La acción se llevó a cabo en la colonia Los Naranjos, en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco.

¿Quiénes participaron en la detención del líder criminal?

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el operativo también fue detenido Jesús Salvador 'N', alias 'El Chuy'. Según la SSPC, integrantes de la organización delictiva agredieron con armas de fuego al personal de seguridad, por lo que los elementos federales repelieron la agresión.

Como resultado de un enfrentamiento armado con autoridades, perdieron la vida Sergio Antonio, alias 'El Tohui', y Jesús Salvador 'N', 'El Chuy', ambos identificados como cercanos al 'R1'. En el sitio fueron aseguradas dos armas largas, un arma corta y cartuchos de diferentes calibres, entre otros indicios.

¿Quién era Ramón Ángel 'N', alias el 'R1'?

Las autoridades identifican a Ramón Ángel 'N' como presunto líder de una célula delictiva con presencia en municipios de Michoacán, como Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, además de operaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Mazamitla, Valle de Juárez y Teocuitatlán, en Jalisco.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esta organización presuntamente coordinaba actividades de venta de drogas y rutas para su traslado hacia Estados Unidos. También se le atribuye el suministro de armas, homicidios y agresiones contra integrantes de grupos rivales y autoridades, así como la obtención de recursos mediante extorsión y cobro de piso a productores de limón y aguacate, ganaderos, comerciantes, transportistas y otros sectores económicos.

¿En cuáles crímenes está relacionado Ramón Ángel 'N'?

La dependencia federal señaló que Ramón Ángel 'N' inició su trayectoria delictiva dentro de una organización criminal, donde presuntamente llegó a desempeñarse como lugarteniente. Posteriormente habría formado parte de otra estructura delictiva y se convirtió en uno de los operadores relevantes de la organización que actualmente investiga la autoridad, con responsabilidades en uno de sus brazos armados.

Asimismo, las autoridades lo relacionan con la coordinación de una jornada de violencia registrada en marzo de 2012 en la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios cercanos, cuando fueron incendiados 25 vehículos de transporte público y de carga, hechos ocurridos tras un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional que derivó en la detención de otro presunto integrante de una organización delictiva.

Estuvo involucrado en el feminicidio de Valeria Márquez

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó además que Ramón Ángel 'N'. es investigado dentro de una línea de investigación por el feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan. En esa misma indagatoria también se analiza la posible participación de Francisco, expareja de la víctima e hijo del detenido.

Es señalado como presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

En otro caso, los trabajos de inteligencia e investigación establecieron la probable responsabilidad de Ramón Ángel 'N' como presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan. Entre los elementos recabados por las autoridades se encuentran análisis forenses de equipos telefónicos, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios e información obtenida mediante intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez.

Finalmente, las autoridades informaron que, por el homicidio de Carlos Manzo, hasta el momento se han realizado 31 detenciones de personas presuntamente relacionadas con la planeación, ejecución y encubrimiento del crimen, entre ellas autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores logísticos e integrantes de la organización delictiva.