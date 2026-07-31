Seguridad

Caso Valeria Márquez: Revelan el Nombre de la Persona Señalada de Ordenar su Asesinato

A más de un año del feminicidio de Valeria Márquez, ya fue detenido el 'R1', presunto implicado en la muerte de la creadora de contenido.

Detienen a Ramón Ángel 'N' alias el 'R1'Detienen a Ramón Ángel 'N', alias el 'R1', ordenó el feminicidio de Valeria Márquez. Foto: Instagram @v___marquez

Destacado

¿Quién ordenó el asesinato de Valeria Márquez? Detienen a 'R1', líder criminal implicado en su feminicidio. Descubre más sobre esta impactante captura.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+