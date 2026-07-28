Seguridad

Vinculan a Proceso a 3 Personas Presuntamente Relacionadas a una Casa de Citas en Guadalajara

Fueron vinculadas a proceso tres personas presuntamente responsables de la casa de citas asegurada en la colonia La Penal, en Guadalajara

Casa de citasVincularon a proceso a 3 personas presuntamente relacionadas a una casa de citas en Guadalajara. Foto: N+

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Impactante caso en Guadalajara: Vinculan a proceso a 3 personas por presunta trata de personas en casa de citas. Descubre más sobre esta operación policial.

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