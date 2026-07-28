Vinculan a Proceso a 3 Personas Presuntamente Relacionadas a una Casa de Citas en Guadalajara

Fueron vinculados a proceso dos mujeres y un hombre por ser los presuntos responsables de un caso de trata de personas tras el aseguramiento de una casa de citas ubicada en la colonia La Penal, en Guadalajara.

La casa de citas fue intervenida por las autoridades el 23 de julio, y las tres personas detenidas son Alexa Jaqueline ‘N’, quien fue vinculada por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, así como Hilario Manuel ‘N’ e Irma ‘N’, quienes fueron imputados por delitos contra la salud y lenocinio, respectivamente.

Se presume que Irma ‘N’ era quien administraba el inmueble, ya que una de las mujeres localizadas manifestó presuntas condiciones de explotación sexual, así como restricciones económicas impuestas por la señalada.

La cuarta persona es una mujer localizada durante el operativo, quien quedó bajo resguardo en calidad de víctima para que recibiera atención especializada.

Las investigaciones que dieron origen al operativo por el posible delito de trata de personas, permitieron el desahogo de tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados sobre la calle Tello, en donde también fue asegurado un vehículo y diversas dosis de sustancias ilícitas.

Estas detencioens obedecieron a una denuncia anónima donde se advertía de una joven que se encontraba en contra de su voluntad en una vivienda, la cual aparentemente era usada para ejercer prostitución.

Los vecinos de los alrededores aseguraron que una de las casas aseguradas brindaba servicio las 24 horas del día.