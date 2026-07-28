Autoridades Rescatan a Osezno en Ejido Cautla en Saltillo

Un osezno fue rescatado la mañana de este 28 de julio luego de ser localizado en lo alto de un árbol en una casa del ejido Cuautla, al poniente de Saltillo.

El operativo estuvo a cargo de elementos de la Policía Ambiental y especialistas del Museo del Desierto, quienes realizaron el manejo del ejemplar.

De acuerdo con los pobladores de la comunidad, desde la noche del lunes, los perros alertaron del avistamiento dentro del terreno de "Doña Lupita".

Comentaron que los perros estaban ladrando pero no lograron ver de que se trataba, hasta que uno de ellos se acercó al árbol y alertó a la familia. En cuanto se percataron del animal, llamaron al comisariado ejidal para que pidiera apoyo a las autoridades.

Elementos de la Policía Ambiental de Saltillo acordonaron alrededor del pino donde se encontraba el osezno. Posteriormente llegó el personal del Museo del Desierto, quienes con un dardo y un sedante lograron tranquilizar al ejemplar que se quedó dormido entre las ramas, por lo que fue necesario que una persona subiera para sujetarlo con una soga y así bajarlo.

El osezno fue colocado en una jaula y trasladado a Saltillo para recibir una valoración veterinaria. Fernando Toledo, director de Fauna Silvestre del Museo del Desierto, informó que el ejemplar tiene entre un año y medio y dos años de edad, recientemente se separó de su madre y, aunque presenta bajo peso, se encuentra en buenas condiciones de salud. Tras su evaluación, será liberado en su hábitat natural.

Habitantes del ejido señalaron que nunca antes habían observado un oso tan cerca del poblado, a pesar de que toda al área rural de Saltillo es considerada como zona de tránsito y hábitat del oso negro americano.

Aseguran pitón birmana albina en la zona Centro de Saltillo

El 22 de julio, una serpiente pitón fue localizada sobre una banqueta en la zona Centro de Saltillo, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia luego de que vecinos reportaran su presencia a través de un grupo de seguridad vecinal. Elementos de Bomberos y de la Policía Ambiental acudieron al sitio y aseguraron al reptil.

Tras el resguardo del ejemplar, las autoridades informaron que se trataba de una especie no venenosa. Posteriormente, la serpiente fue puesta a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

El hallazgo de una pitón birmana albina llamó la atención de la ciudadanía y recordó la importancia de actuar con precaución ante el avistamiento de serpientes exóticas.

Fernando Toledo, del Museo del Desierto, explicó que esta especie es originaria de Asia y probablemente escapó o fue abandonada por quien la tenía como mascota. .

El especialista recomendó no intentar capturar estos ejemplares, mantener la distancia y reportarlos a las autoridades ambientales para que realicen su manejo de forma segura.