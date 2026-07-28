Seguridad

Autoridades Rescatan a Osezno en Ejido Cautla en Saltillo

Autoridades rescataron a un osezno que subió al árbol de una casa en el ejido Cautla al poniente de Saltillo.

Autoridades Rescatan a Osezno en Ejido Cautla en SaltilloElementos de la Policía Ambiental de Saltillo y personal del Museo del Desierto se encargaron del rescate. Foto: N+

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¡Rescate en Saltillo! Un osezno fue salvado de un árbol en el ejido Cautla. La Policía Ambiental y el Museo del Desierto lo llevaron a salvo para su evaluación. Descubre más sobre esta increíble historia.

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