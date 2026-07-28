Accidentes

Muere Joven Motociclista al Chocar Contra Camellón en Periférico de Saltillo

Un joven motociclista de 19 años murió luego de chocar contra el camellón central del periférico Luis Echeverría Álvarez

Muere Joven Motociclista al Chocar Contra Camellón en Periférico de SaltilloAl menos 20 motociclistas han muerto en accidentes viales durante el 2026 en Saltillo. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en Saltillo: joven motociclista de 19 años muere tras chocar contra camellón en el periférico. Las autoridades descartan otros vehículos involucrados.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+