Muere Joven Motociclista al Chocar Contra Camellón en Periférico de Saltillo

Un motociclista de 19 años murió luego de accidentarse sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del bulevar Vicente Guerrero. Fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Las primeras investigaciones, indican que el joven perdió el control de la unidad y se impactó contra el camellón central, de manera preliminar, las autoridades descartaron la participación de otro vehículo.

Con este caso, al menos, 20 motociclistas han perdido la vida en accidentes viales en Saltillo durante 2026, de acuerdo con un recuento de distintas instituciones.

Muere hombre en el hospital tras sufrir accidente de motocicleta en Saltillo

Un hombre de 44 años, originario de Torreón, falleció la tarde del 23 de julio en el Hospital General de Saltillo, donde permanecía internado desde días antes debido a las lesiones que sufrió en un accidente de motocicleta. Entre las heridas que presentaba se encontraba un traumatismo craneoencefálico.

Tras confirmarse el deceso, personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).