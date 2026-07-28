Video del Momento Exacto de Choque entre Camiones en Centro de Monterrey; Hay Heridos

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que un autobús chocó contra diversos vehículos y terminó impactando un camión urbano del transporte público de Nuevo León en las calles del Centro de Monterrey, dejando como saldo 9 personas heridas y 8 autos dañados, la mañana de este martes 28 de julio.

En el video, grabado por las cámaras de seguridad de Monterrey, se observa al autobús transitar por la calle Villagrán, desde la avenida Colón, donde impactó un taxi y 5 autos, avanzar por la avenida Calzada Madero y terminar en el cruce de la calle Arteaga, donde chocó contra el camión urbano color verde con naranja.

Por lo que se ve en las imágenes, pareciera que el conductor del autobús va esquivando los vehículos que se encuentra en su camino, incluso a un motociclista, hasta que choca contra la parte trasera de la unidad de transporte público que terminó impactando un inmueble.

Rescatan con equipo hidráulico a tres personas

El accidente dejó un saldo de nueve personas lesionadas, de las cuales tres quedaron atrapadas por atrapamiento mecánico: el conductor de un autobús de Transpaís, el operador de un camión urbano de la Ruta 1 Pilares y un peatón. Para su rescate fue necesaria la utilización de equipo hidráulico especializado. En las labores participaron de manera coordinada elementos de la Cruz Roja, la Secretaría de Salud, Bomberos de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y la Dirección de Vialidad de Monterrey.

Tras ser liberadas, las tres personas atrapadas, junto con el resto de los lesionados, fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica. El reporte fue atendido por elementos de Protección Civil de Nuevo León a las 08:38 horas, mientras que las labores de auxilio y rescate concluyeron alrededor de las 10:40 horas.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+