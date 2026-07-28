Accidentes

Video del Momento Exacto de Choque entre Camiones en Centro de Monterrey; Hay Heridos

Cámaras de seguridad ubicadas en el Centro de Monterrey captaron el recorrido y los diversos vehículos contra los que chocó el autobús hasta terminar impactando el camión urbano

Fuerte choque deja nueve lesionados y provoca intensa movilización de rescatistasChoque entre unidad de Transpaís y camión de la Ruta 1 Pilares deja nueve heridos.Foto: Policía de Monterrey

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Impactante video muestra autobús chocando en Monterrey: 9 heridos y 8 autos dañados. Descubre cómo ocurrió este accidente en el Centro de la ciudad.

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