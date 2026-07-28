Joven Detenido por Presuntamente Agredir a su Sobrino de 3 Años por Desesperarlo en Hermosillo

Un niño de apenas 3 años de edad resultó con diversas lesiones luego de ser presuntamente golpeado por su propio tío, quien fue detenido por elementos de la Policía Municipal, señalado como el responsable de la agresión ocurrida en la colonia Villa del Real, al norponiente de la ciudad.



Los hechos se registraron alrededor de las 23:35 horas del lunes en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Villa Castaño y Villa del Real. De acuerdo con el informe policial, Mario Manuel "N", de 23 años de edad, habría agredido al menor con puños y patadas después de molestarse porque el niño hizo un berrinche.

El joven confesó haber golpeado al niño de 3 años

La víctima presentó escoriaciones en el rostro, un hematoma en el ojo izquierdo, una herida superficial en el labio superior y arañazos en el pecho y la pierna izquierda.

La madre del menor, de 21 años, manifestó a los agentes que su hermano le confesó haber golpeado al niño al perder la paciencia. Tras el señalamiento, el joven fue asegurado por los oficiales y puesto a disposición de la autoridad investigadora para el seguimiento del caso.

Sujeto detenido por presuntamente agredir a su madre en Hermosillo

En un hecho distinto de violencia familiar, policías municipales detuvieron a Jesús Salvador "N", de 25 años, en el fraccionamiento Santa Clara, después de que su madre denunciara que llegó a su vivienda de forma agresiva, le exigió que le abriera la puerta a gritos y posteriormente la pateó, ocasionando daños en el inmueble.