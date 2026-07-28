Seguridad

Joven Detenido por Presuntamente Agredir a su Sobrino de 3 Años por Desesperarlo en Hermosillo

Luego de perder la paciencia y presuntamente agredir a su sobrino de 3 años, un joven fue detenido por la Policía Municipal en la colonia Villa del Real, al norponiente de Hermosillo.

Joven Detenido por Presuntamente Agredir a su Sobrino de 3 Años por Desesperarlo en HermosilloJoven Detenido por Presuntamente Agredir a su Sobrino de 3 Años por Desesperarlo en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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En Hermosillo, un niño de 3 años sufrió lesiones tras ser presuntamente agredido por su tío. La policía detuvo al joven de 23 años. Conoce los detalles de este caso.

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