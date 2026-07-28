Dan Prisión Preventiva a Director de Seguridad y Viuda de Alcalde de Temoac

Un juez de control impuso este martes la medida cautelar de prisión preventiva a Marisol "N" y Geovany Emmanuel "N", funcionarios del municipio de Temoac, Morelos, imputados por el delito de extorsión agravada.

La resolución se dictó en audiencia inicial celebrada en la Ciudad Judicial de Cuautla, mientras se resuelve su vinculación a proceso.

De acuerdo con la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), ambos habrían participado de manera activa desde julio de 2025 en hechos de extorsión contra víctimas de la localidad, golpeándolas y amenazándolas para obligarlas a entregar dinero a cambio de no dañarlas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Viuda de Valentín Lavín, Alcalde Asesinado de Temoac

¿Quiénes son los imputados por extorsión en Temoac?

Marisol "N": viuda de Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac asesinado dentro del Palacio Municipal.

Geovany Emmanuel "N": director de Seguridad Pública del municipio.

Delito imputado: extorsión agravada.

Medida cautelar: prisión preventiva, en espera de vinculación a proceso.

Presuntos hechos: extorsión mediante golpes y amenazas desde julio de 2025.

El contexto detrás de las detenciones

La detención de ambos funcionarios ocurrió cinco días después de que Lavín Romero fuera asesinado dentro del Palacio Municipal, cuando hombres a bordo de una motocicleta irrumpieron en el lugar. El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, señaló al informar sobre las órdenes de aprehensión:

"Hoy fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de Marisol 'N' y Geovany Emmanuel 'N', ambas personas funcionarias públicas del municipio de Temoac."

El funcionario enmarcó la acción dentro de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión.

¿Qué sigue en el municipio tras las detenciones?

Ante la salida de ambos del Ayuntamiento, el Cabildo de Temoac nombró de forma temporal a la síndica municipal, Esperanza Galván Zavala, para asumir las funciones del gobierno local. El gobierno de Morelos informó que mantiene coordinación con el Ayuntamiento para el proceso de designación de la o el nuevo presidente municipal, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica Municipal.

En la región se mantiene el reforzamiento operativo con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal.

CT