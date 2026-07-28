Sociedad

Dan Prisión Preventiva a Director de Seguridad y Viuda de Alcalde de Temoac

Un juez impuso prisión preventiva a Marisol "N" y Geovany Emmanuel "N" por extorsión agravada, cinco días después del asesinato del alcalde de Temoac

Dan Prisión Preventiva a Director de Seguridad y Viuda de Alcalde de TemoacFoto: Fiscalía Morelos

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