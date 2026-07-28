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Nominados Premios Juventud 2026: Qué Artistas Podrían Recibir Galardón y Categorías

Conoce a todos los artistas nominados de Premios Juventud 2026 en las 50 categorías, desde Artista Femenina hasta Mejor Álbum. Descubre quién podría ganar.

nominados-premios-juventud-2026-que-artistas-podrian-recibir-galardon-y-categoriasFoto: Getty Images

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Marbella será el escenario de los Premios Juventud 2026. Descubre a los nominados en música, telenovelas y más. ¿Quiénes se coronarán en esta edición histórica?

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