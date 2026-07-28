Nominados Premios Juventud 2026: Qué Artistas Podrían Recibir Galardón y Categorías

Este martes 28 de julio se reveló la lista completa de nominados a los Premios Juventud para su edición 2026, que este año tendrá un giro inédito: por primera vez la ceremonia se realizará fuera de Miami, en Marbella, España, el próximo 3 de septiembre.

Con 50 categorías en juego, la premiación vuelve a poner sobre la mesa a las figuras más relevantes de la música latina, además de sumar reconocimientos a creadores de contenido, actores de telenovela y personalidades de internet.

Los favoritos en las categorías principales

En Artista Femenina compiten Aitana, Ana Mena, Anitta, Elena Rose, Kany García, Karol G, Natti Natasha, Rosalía, Shakira y Young Miko.

Del lado masculino, la contienda reúne a Bad Bunny, Carín León, Danny Ocean, Farruko, Maluma, Myke Towers, Quevedo, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Xavi.

En Grupo o Dúo Favorito destacan Maná, La Oreja de Van Gogh, Reik, Morat y Santos Bravos, entre otros.

Álbum del Año, con Rosalía y Karol G en la mira

La categoría de Álbum del Año luce especialmente competida: Lux de Rosalía, Tropicoqueta de Karol G, Equilibrivm de Anitta, Babylon Club de Danny Ocean y Palabra de to's (seca) de Carín León figuran entre los diez proyectos nominados.

Música mexicana y urbano, terrenos de alta competencia

En Mejor Álbum Música Mexicana aparecen Christian Nodal, Fuerza Regida, Peso Pluma junto a Tito Double P, Grupo Frontera, Ángela Aguilar y Carín León, reflejo del peso que sigue teniendo el género en la premiación.

El terreno urbano también se reparte en múltiples subcategorías, mejor track, mezcla, trap, dembow y álbum urbano, con nombres como Eladio Carrión, Myke Towers, Ozuna, Beéle, Farruko y Young Miko repitiendo presencia en distintas listas.

Telenovelas y creadores de contenido

Fuera de la música, Premios Juventud también nomina a las producciones de telenovela del año: Angelique Boyer y Marcus Ornellas (Doménica Montero), Gabriel Soto (Monteverde) y Silvia Navarro (Guardián de mi vida) están entre los nominados a Mejor Actriz y Mejor Actor.

En el terreno de internet, la categoría Creator del Año incluye a Ibai Llanos, Rocío López y Tefi Valenzuela, mientras que Podcast del Año reúne a La Cotorrisa y Yo pude, tu puedes, entre otros.

Lista completa de nominados por categoría

Artista Premios Juventud Femenina (Premios Juventud Female Artist)

Aitana

Ana Mena

Anitta

Elena Rose

Kany García

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

Shakira

Young Miko

Artista Premios Juventud Masculino (Premios Juventud Male Artist)

Bad Bunny

Carín León

Danny Ocean

Farruko

Maluma

Myke Towers

Quevedo

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Xavi

Grupo o Dúo Favorito del Año (Favorite Group or Duo of The Year)

DND I Do Not Disturb

Gente de Zona

Jowell y Randy

La Oreja de Van Gogh

Maná

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

Santos Bravos

La Nueva Generación Femenina (New Generation - Female Artist)

Amaia

Angela Leiva

Annasofia

Aria Vega

Emjay

Isadora

Judeline

Mafalda Cardenal

Mar Solís

Nic

La Nueva Generación Masculina (New Generation - Male Artist)

Bebeshito

Clarent

Damn Goldo

DFZM

DIA

Juan Duque

Kris R.

Maisak

Santos Bravos

Sebas Barcenas

La Nueva Generación Música Mexicana (New Generation - Mexican Music)

Armenta

Chuyin

Edgardo Nuñez

Kakalo

Kane Rodriguez

La Nueva Ola de Cumbia

Low Clika

Mariangela

Omar Camacho

Tombochio

Mi Track Favorito (My Favorite Track)

'Carita Linda' - Rauw Alejandro

'Coleccionando Heridas' - Karol G & Marco Antonio Solís

'Corazón' - Danny Ocean

'La perla' - Rosalía & Yahritza y Su Esencia

'Me está doliendo' - Carín León & Alejandro Fernández

Álbum del Año (Album of the Year)

'¿Dónde es el after?' - Rawayana

'Babylon Club' - Danny Ocean

'Better Late Than Never' - Romeo Santos & Prince Royce

'Equilibrivm' - Anitta

'Lamento en baile' - Daddy Yankee

'Lux' - Rosalía

'Palabra de to's (seca)' - Carín León

'Sinfónico (en vivo)' - Yandel

'Stendhal' - Ozuna & Beéle

'Tropicoqueta' - Karol G

Mejor Euro-Song (Best Euro-Song)

'Com Você' - Judeline & Amaia

'Da me' - Bad Gyal

'La graciosa' - Quevedo & Elvis Crespo

'Lárgate' - Ana Mena

'Moja1ta' - Lola Indigo

'No me tires flores' - Alejandro Sanz & Rels B

'Oh si pudiera' - Manuel Carrasco

'Si juegas conmigo (ASA25)' - Juan Magán & Abraham Mateo

'Superestrella' - Aitana

'Todos estamos bailando la misma canción' - La Oreja de Van Gogh

Girl Power (Girl Power)

'Amiga mía' - Karol G & Greeicy

'Brujería (en vivo desde la Plaza de Toros La México)' - Yuridia & Majo Aguilar

'Choka Choka' - Anitta & Shakira

'Fifty Fifty' - Kenia Os & Lola Indigo

'Gabriela (Young Miko Remix)' - Katseye & Young Miko

'Huir' - Kany García & Lia Kali

'La rumba del perdón' - Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz

'Muñeca' - Bad Gyal & De La Rose

'Muxaxa' - Tokischa & La Mas Doll

'Te apuesto' - Ha*Ash & María José

Colaboración OMG (OMG Collaboration)

'Dai Dai' - Shakira & Burna Boy

'Birthday Behavior' - Bia & Young Biko

'Damn I Love Miami' - Pitbull & Lil Jon

'East LA' - Will.i.am & Taboo

'Estrellitas y duendes feat. Sting' - Juan Luis Guerra 4.40 & Sting

'Oye mi amor (feat. Fher de Maná)' [Live From Mexico] - Dua Lipa, Maná & Fher de Maná

'Thootie' - Ice Spice & Tokischa

'We Made it Look Easy / Hicimos que pareciera fácil' - Bon Jovi & Carín León

La Mezcla Perfecta (The Perfect Collab)

'A medio vivir' - Ricky Martin & Carín León

'Carteras chinas' - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

'La del primer puesto' - Reik & Xavi

'La del proceso' - Grupo Frontera & Manuel Turizo

'No quiero hablar' - Ángela Aguilar & Marc Anthony

'Una noche contigo' - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho & Juanes

Mejor Dance Track (Best Dance Track)

'Algo tú' - Shakira & Beéle

'Bai-lala' - Abraham Mateo

'Dando vueltas' - Rauw Alejandro

'Esa diva' - Melody

'Motinha 2.0 (Mete marcha) remix' - Dennis, Luísa Sonza & Emilia

'No bailes sola (NSM25)' - Juan Magán & Lucho RK

'Polaroid' - Eladio Carrión

'Secreto (remix)' - Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa

'Sorry Papi' - Topic & Becky G

'Yapaque' - Farruko, Greeicy & Steve Aoki

Afrobeat Latino del Año (Afrobeat of the Year)

'Bendito' - Rawayana

'Botecito' - Juan Duque & Hamilton

'Chévere (premium_remix)' - Aria Vega & Ryan Castro

'Enemigos' - Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums

'La villa' - Ryan Castro, Kapo & Gangsta

Mejor Tema en Cumbia (Best Cumbia Song)

'Celosa' - Ke Personajes & J Balvin

'Con otra' - Cazzu

'Cuando una mujer' - Mariangela

'Cumbiando' - La Nueva Ola de Cumbia & La Coreañera

'Prieta de mi vida' - Los mirlos & Guaynaa

'Yo me lo busqué' - Los Ángeles Azules & Thalia

Productor del Año (Producer of the Year)

Andy Clay

Bizarrap

Casta

Edgar Barrera

Fux Beat

La Paciencia

MAG

Nico Cotton

Ovy On The Drums

Sky Rompiendo

Mejor Tour (Best Tour)

'Bailemos Otra Vez Tour' - Chayanne

'Cosa Nuestra World Tour' - Rauw Alejandro

'De Sonora, Para El Mundo' - Carín León

'Debí Tirar Más Fotos World Tour' - Bad Bunny

'Dinastía Tour' - Peso Pluma

'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' - Shakira

'Latinaje Tour' - Cazzu

'Lux Tour' - Rosalía

'Mejor Tarde Que Nunca Tour' - Romeo Santos & Prince Royce

'Vivir Sin Aire Tour' - Maná

Mejor Urban Track (Best Urban Track)

'Al golpito' - Quevedo & Nueva Línea

'Alambre púa' - Bad Bunny

'Amista' - Blessd & Ovy On The Drums

'Aplicándola' - Farruko

'Buenos términos' - Rauw Alejandro

'Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66' - Bizarrap & Daddy Yankee

'Lleva al Sol' - Rels B

'Polaroid' - Eladio Carrión

'Se lo juro mor' - Feid

'Una aventura' - Ozuna

Mejor Mezcla Urbana (Best Urban Mix)

'5 estrellas - W Sound 23' - W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums

'Ay dale' - Farruko & Eddy Lover

'Cholo 2' - Victor Mendivil & Eladio Carrión

'Forni' - Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro

'Incorregible' - Jory Boy & Chencho Corleone

'Me voy a la chingada' - Yandel & Xavi

'Portate bonito' - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums

'Ta' bien' - Nicky Jam & Beéle

'Tonto' - J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake

'Un polvito +' - Maluma & Maisak

Mejor Canción Urbano Rhythmic (Best Urban Rhythmic Song)

'Apaga la luz' - Røz & Peso Pluma

'Buenos días' - Eladio Carrión

'No tiene sentido' - Beéle

'Perlas negras' - Natanael Cano & Gabito Ballesteros

'Pongo' - Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid

'Si estás con alguien' - Omar Courtz

'Si te vas' - J Balvin & Jay Wheeler

'Tengo celos' - Myke Towers

'Verano rosa' - Karol G & Feid

'Zaza' - Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo

Mejor Canción Urbano Trap (Best Urban Trap Song)

'Bienvenida' - Clarent

'Breezy' - Kidd Keo & Neutro Shorty

'Buti Call' - Kendo Kaponi & Omar Courtz

'Chica atractiva' - FloyyMenor & Lewis Somes

'Gout' - La Pantera

'Que sensación (remix)' - Jezzy & Arcángel

'Ricky Bobby' - Eladio Carrión

'Topshelf' - Kris R. & Myke Towers

'Yeh!' - J Noa

'Yogurcito remix' - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Mejor Canción Dembow (Best Dembow Song)

'Dem bow' - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow

'Hace calor' - Maria Becerra, El Alfa & Xross

'Me muevo' - Fariana & Kiko El Crazy

'Miami' - Tokischa

'Pa que lo bailes (bailalo Rocky)' - Lomiiel

'Pelo' - DJ Pereira & Blue Diamond

'Saca punta' - Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll

'Un gatito me llamó' - Karol G

Mejor Álbum Urbano (Best Urban Album)

'Afrolova 25' - Rels B

'Corsa' - Eladio Carrión

'Do Not Disturb' - Young Miko

'El Baifo' - Quevedo

'El Sobreviviente WWW' - Wisin

'Hopi Sendé' - Ryan Castro

'Island Boyz' - Myke Towers

'La 8va maravilla' - Arcángel

'Manda La Plena Moh' - Farruko

'Stendhal' - Ozuna & Beéle

Mejor Canción Pop/Urbano (Best Pop/Urban Song)

'Babylon' - Venesti & Nicky Jam

'Bronceador' - Maluma

'Canción para regresar' - Sebastián Yatra, Lucho RK, Belinda & Gente de Zona

'Cosita linda' - Elena Rose & Justin Quiles

'Menos el cora' - Ryan Castro & Manuel Turizo

'Paris' - Boza & Sech

Mejor Canción Pop/Rhythmic (Best Pop/Rhythmic Song)

'Cambiaré' - Luis Fonsi & Feid

'Chamita' - Mari La Carajita

'Inglés en Miami' - Rawayana & Manuel Turizo

'Las guapas' - Alejandro Sanz

'Pinterest (spanish)' - Anitta

'Tututu' - Elena Rose & Alleh

'Yo y tú' - Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle

Mejor Canción Pop (Best Pop Song)

'Bebiendo lágrimas' - Mar Solís

'Bésame' - Alejandro Sanz & Shakira

'La del primer puesto' - Reik & Xavi

'La pelirroja' - Sebastián Yatra

'Mal escrito' - Carlos Rivera & Malú

'Mi historia entre tus dedos' - Matteo Bocelli & Gianluca Grignani

'Si tuviera que elegir' - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner

'Te acuerdas?' - DND I Do Not Disturb & R!ch Yashel

'Tierra mía' - Kany García

'Un abrazo' - Gloria Trevi

Mejor Canción Pop Rock (Best Pop/Rock Song)

'¿Es en serio?' - Ela Taubert

'Muérdeme' - Juanes & Bomba Estéreo

'Sin ti' - Morat & Jay Wheeler

'Vivir sin aire' - Maná & Carín León

'Vuelve' - Black Guayaba

Mejor Canción Pop - Nueva Generación (Best Pop Song - New Generation)

'Com você' - Judeline & Amaia

'Hecho para ti' - Latin Mafia & Omar Apollo

'Morfina' - Humbe

'Nunca me lo esperé' - Piso 21 & Lasso

'Tus iniciales' - Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma

Mejor Canción Pop Balada (Best Pop/Ballad Song)

'+ te vale' - Yami Safdie & Emilia

'Aquí en la arena' - Reik & Leo Rizzi

'Conmigo sin ti' - Matisse & Cristian Castro

'Huir' - Kany García & Lia Kali

'KM0' - Pablo Alborán

'Sin despedida' - Carlos Rivera & Alejandro Fernández

Mejor Álbum Pop (Best Pop Album)

'¿Qué significa el amor?' - Carlos Rivera

'¿Y ahora qué +?' - Alejandro Sanz

'Apambichao' - Manuel Turizo

'Bendito verano' - Elena Rose

'Cuarto azul' - Aitana

'JuanesTeban' - Juanes

'KM0' - Pablo Alborán

'La llave' - Mau y Ricky

'Puerta abierta' - Kany García

'TQ+' - Reik

Mejor Colaboración Música Mexicana (Best Mexican Music Collaboration)

'Donde estés, donde estoy' - Carlos Rivera & Marisela

'Los laureles' - Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina

'Modo difícil' - Grupo Firme & Grupo Frontera

'No voy a cambiar' - Codiciado & Xavi

'Te quiero, te amo' - Pesado & Alfredo Olivas

Mejor Fusión Música Mexicana (Best Mexican Music Fusion)

'Déjame dormir' - Codiciado & Carín León

'Demencia' - Junior H & Gael Valenzuela

'Dopamina' - Peso Pluma & Tito Double P

'Marlboro rojo' - Fuerza Regida

'Mejores Jordans 2' - Victor Mendivil & Oscar Maydon

'No capea' - Xavi & Grupo Frontera

'Ojitos mentirosos' - Chino Pacas

'Perlas negras' - Natanael Cano & Gabito Ballesteros

'Pues qué le hago?' - Chuyin

'Tu tu tu' - Clave Especial & Edgardo Nuñez

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana (Best Mexican Mariachi Music)

'Amémonos de nuevo' - Lupita Infante & Leonardo Aguilar

'China de los ojos negros' - Ángela Aguilar

'Cuento de nunca acabar' - Carlos Rivera & Ana Bárbara

'¿Quien no ha llorado por amor?' - Alex Fernández

'Retumbando en el cora' - Camila Fernández

'Tú y las nubes' - Pepe Aguilar & Alfredo Olivas

'Un vals' - Christian Nodal

Mejor Canción Banda Música Mexicana (Best Mexican Banda Music)

'Al chile no sé' - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Gerardo Coronel

'Aunque tiren hate' - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

'De esta me levanto' - Banda Los Recoditos

'Directo al corazón' - Luis Angel "El Flaco"

'No me aprovechaste' - Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

'Seguro le dolió' - Banda MS de Sergio Lizárraga & Fuerza Regida

'El rey' - Vicente Fernández & Alejandro Fernández

Mejor Canción Norteña Música Mexicana (Best Mexican Norteño Music)

'Eres' - Joss Favela & Alfredo Olivas

'Lejos estamos mejor' - Eden Muñoz

'Me enamoré solo' - Calibre 50

'Selfie' - La Fiera de Ojinaga

'Supercargada' - Los Dos de Tamaulipas

'Ya me vale madre' - El Fantasma

Mejor Álbum Música Mexicana (Best Mexican Music Album)

'¿Quién + como yo?' - Christian Nodal

'111xpantia (deluxe)' - Fuerza Regida

'Arriba la compañía' - Los Dos de Tamaulipas

'Dinastía' - Peso Pluma & Tito Double P

'El mundo es del que se anima' - Calibre 50

'Lo que me falta por llorar' - Grupo Frontera

'La Fernández' - Camila Fernández

'Nadie se va como llegó' - Ángela Aguilar

'Palabra de to's (seca)' - Carín León

'Silencio habla' - Oscar Ortiz

Tropical Hit (Tropical Hit)

'1+1' - Maluma & Kany García

'Como en el idilio' - Marc Anthony & Nathy Peluso

'Cómo se compara' - Luis Figueroa

'Dardos' - Romeo Santos & Prince Royce

'El pacto' - Silvestre Dangond & Manuel Turizo

'Hello, What's up' - Christian Alicea

'La graciosa' - Quevedo & Elvis Crespo

'La tierra del olvido (versión salsa)' - Carlos Vives & Grupo Niche

'No te borro' - Fariana

'Tú tienes algo' - Indy Fontaine & Charlie Cruz

Tropical Mix (Tropical Mix)

'A Celia' - Lena Burke ft. La India, Gilberto Santa Rosa, José Alberto "El Canario", Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña & Víctor Manuelle

'Amor bonito' - Kany García & Juan Luis Guerra 4.40

'Apambichao' - Manuel Turizo & Maluma

'Fabricando fantasías' - Sergio George & Carlos Vives

'Hasta el sol de hoy' - Guaynaa & Farruko

'Lokita por mí' - Romeo Santos & Prince Royce

'Malportada' - Nathy Peluso & Rawayana

'Me muevo' - Fariana & Kiko El Crazy

'Que me quiera má' - Marc Anthony & Wisin

'Una vaina bien' - Silvestre Dangond & Sebastián Yatra

Mejor Álbum Tropical (Best Tropical Album)

'Better Late Than Never' - Romeo Santos & Prince Royce

'El último baile' - Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella

'El último disco Vol.1' - Carlos Vives

'Gris' - Luis Figueroa

'La Covertura' - Guaynaa

'Música para bailar' - Fariana

'Poeta herío' - Elvis Crespo

'Radio Venezuela' - Chino y Nacho, Chyno Miranda & Nacho

'Soy' - Daniela Darcourt

'Swingkete Vol.1 - Maratón' - Christian Alicea

Mi Actor Favorito (My Favorite Actor)

Andrés Palacios - 'Mi verdad oculta'

Diego Klein - 'Guardián de mi vida'

Emmanuel Palomares - 'Los hilos del pasado'

Gabriel Soto - 'Monteverde'

Marcus Ornellas - 'Doménica Montero'

Mi Actriz Favorita (My Favorite Actress)

Angelique Boyer - 'Doménica Montero'

Oka Giner - 'Tan cerca de ti, nace el amor'

Silvia Navarro - 'Guardián de mi vida'

Susana González - 'Mi verdad oculta'

Yadhira Carrillo - 'Los hilos del pasado'

Me Enamoran (They Make Me Fall in Love)

África Zavala y Gabriel Soto - 'Monteverde'

Angelique Boyer y Marcus Ornellas - 'Doménica Montero'

Ela Velden y Sebastián Rulli - 'Mi rival'

Oka Giner y David Zepeda - 'Tan cerca de ti, nace el amor'

Silvia Navarro y Daniel Arenas - 'Guardián de mi vida'

Susana González y David Chocarro - 'Mi verdad oculta'

Creator Del Año (Creator of the Year)

Diego Rodriguez

Ibai Llanos

Rocío López

Stefanny Loaiza

Tefi Valenzuela

Mejor LOL (Best LOL)

Andrea Farga

Héctor de la Garza

Jenny Solares

Nachter

Tío Néstor

Podcast del Año (Podcast of the Year)

'El chal con Pao Sasso'

'La cotorrisa'

'Pinky promise'

'Roca project'

'Yo pude, tu puedes'

#GettingReadyWith (#GettingReadyWith)

Alejandra Capetillo

Lailany Sota

Ludmilla

Sol Vargas

Valeria Villalobos

POV Futbolero (Soccer POV)

Futbol al chile

Ivansfull

Joel Ubieto

Mercedes Roa

Pablo Zolezzi

#ModoAvión (#AirplaneMode)

Alejandra Travels

Araya vlogs

Hola soy Natasha

Plex

Roberta con maleta

Couple Goals (Couple Goals)

Aitana y Plex

Calle y Poché

Fernanda Giménez y Sebastien Andrade

Lola Lolita & Alonso López

Polo Morín y Bernardo Abascal

Creator de España (Creator of Spain)