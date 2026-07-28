Cambio climático

Fuerte Lluvia con Viento Inunda las Calles de Puebla Capital

Reportan acumulación de agua en zonas como San Francisco Ocotlán, Huejotzingo, y la zona de los estadios.

Las precipitaciones repentinas sorprendieron a transeúntes y conductores.Las precipitaciones repentinas sorprendieron a transeúntes y conductores. Foto: N+

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¡Tormenta eléctrica en Puebla! Fuertes lluvias y viento inundan calles en San Francisco Ocotlán y Huejotzingo. Protección Civil recomienda precaución. Más detalles en desarrollo.

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