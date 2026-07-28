Fuerte Lluvia con Viento Inunda las Calles de Puebla Capital

Una tormenta con actividad eléctrica se soltó en la zona conurbada del estado de Puebla, minutos después de las 4 de la tarde de este martes 28 de julio.

Tal como se había pronosticado, la lluvia de esta tarde está causando acumulación de agua en vialidades primarias y secundarias de la ciudad de Puebla, por lo que Protección Civil recomienda extremar precauciones en caso de tener que trasladarse.

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Reportan inundaciones en Colonia Maravillas de Puebla por lluvia de hoy martes

En la zona de Parque Puebla y los estadios, usuarios en redes sociales captaron la lluvia con viento que azota a la ciudad esta tarde.

En la zona de San Francisco Ocotlán y la autopista México-Puebla, conductores también están reportando intensa lluvia y disminución de la visibilidad al transitar.

Mientras tanto en Cuautlancingo usuarios de redes sociales también reportaron acumulación de agua en vialidades que incluso parecían ríos. En la zona de Huejotzingo y el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, cayó fuerte lluvia de acuerdo con reportes en la zona.

Se recomienda extremar precaución al conducir y en la medida de lo posible evitar traslados durante la tormenta.

Con información de N+

JAPR