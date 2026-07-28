Fuerte Lluvia con Viento Inunda las Calles de Puebla Capital

Una tormenta con actividad eléctrica se soltó en la zona conurbada del estado de Puebla, minutos después de las 4 de la tarde de este martes 28 de julio.
Tal como se había pronosticado, la lluvia de esta tarde está causando acumulación de agua en vialidades primarias y secundarias de la ciudad de Puebla, por lo que Protección Civil recomienda extremar precauciones en caso de tener que trasladarse.
Reportan inundaciones en Colonia Maravillas de Puebla por lluvia de hoy martes
En la zona de ParquePuebla y los estadios, usuarios en redes sociales captaron la lluvia con viento que azota a la ciudad esta tarde.
En la zona de SanFranciscoOcotlán y la autopista México-Puebla, conductores también están reportando intensa lluvia y disminución de la visibilidad al transitar.
Mientras tanto en Cuautlancingo usuarios de redes sociales también reportaron acumulación de agua en vialidades que incluso parecían ríos. En la zona de Huejotzingo y el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, cayó fuerte lluvia de acuerdo con reportes en la zona.
Se recomienda extremar precaución al conducir y en la medida de lo posible evitar traslados durante la tormenta.