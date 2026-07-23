Salud

Lluvia y Calor Disparan Enfermedades Gastrointestinales en CDMX: ¿Cómo se Dañan los Alimentos?

Calor, lluvias, contaminación del agua y fallas en la cadena de frío pueden favorecer la proliferación de microorganismos en los alimentos

Calor y lluvias elevan el riesgo de infecciones intestinalesCalor y lluvias elevan el riesgo de infecciones intestinales. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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CDMX registra cerca de 199 mil casos de enfermedades infecciosas intestinales durante 2026, más de 21 mil por encima del mismo periodo del año anterior

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