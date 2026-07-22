Brote Ciclosporosis: Reportan Más de 11 Mil 500 Casos de Infección que Produce Diarrea Explosiva

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron 11 mil 500 casos de ciclosporosis. Actualmente, el brote se ha expandido a 41 estados de la Unión Americana.

El brote de ciclosporosis inició en el Medio Oeste, en Michigan y Ohio.

La ciclosporosis es producida por el protozoario Cyclospora cayetanensis y se distingue por producir diarrea explosiva.

300 hospitalizaciones por ciclosporosis

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han identificado el origen del brote de ciclosporosis. Esta enfermedad no se contagia de persona a persona y solo se adquiere por el contacto con alimentos contaminados con heces fecales.

El viernes 17 de julio, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aseguró que el brote estaba siendo propagado por lechuga proveniente del centro de México. Sin embargo, dos días más tarde la agencia señaló que se había tratado de un falso positivo.

De los más de 11 mil 500 casos reportados, 300 han ameritado hospitalizaciones. Hasta el momento no se han registrado muertes por el brote. La ciclosporosis no suele ser una infección que ponga en riesgo la vida, pero debe ser vigilada de cerca en pacientes de poblaciones vulnerables, como son adultos mayores y personas inmunodeprimidas.

El estado con más casos sigue siendo Michigan, que ha reportado 7 mil 171 casos, lo que representa un aumento de unos 600 casos respecto a la anterior actualización.

Investigan un segundo brote de ciclosporosis

Pero este no es ya el único brote activo de la enfermedad en Estados Unidos. Este miércoles, la FDA dio a conocer que investiga un segundo brote de ciclosporosis.

El brote secundario suma 72 casos y la fuente de contagios aún no ha sido identificada.

¿Cuál es el tratamiento para la ciclosporosis?

La ciclosporosis produce diarrea explosiva, así como fatiga, falta de apetito y dolor abdominal. En algunos casos también puede producir vómito y fiebre.

Esta infección parasitaria es tratada con una combinación de sulfametoxazol y trimetoprima, que se vende comercialmente con el nombre Bactrim. Este antibiótico debe ser recetado por un médico.

¿Se dice ciclosporosis o ciclopsoriasis?

Medios de comunicación y redes sociales han llamado “ciclopsoriasis” a la enfermedad producida por el parásito Cyclospora cayetanensis. Sin embargo, ese es su nombre en inglés. En español lo apropiado es nombrarla como ciclosporosis.