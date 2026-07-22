Salud

Brote Ciclosporosis: Reportan Más de 11 Mil 500 Casos de Infección que Produce Diarrea Explosiva

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos reportaron 11 mil 500 casos de ciclosporosis repartidos entre 41 estados

SupermercadoReportan 11 mil 500 casos de ciclosporosis. foto: Reuters

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Brote de ciclosporosis en 41 estados de EE.UU. ¿Cómo se transmite esta infección que causa diarrea explosiva? Infórmate sobre los síntomas y tratamiento.

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