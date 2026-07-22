Salud

Paciente Acude a Cirugía y Termina Presuntamente con un Órgano Perforado en IMSS de Puebla

Amelia Ruiz denunció una presunta negligencia médica luego de una operación de vesícula en el Hospital General del IMSS Tehuacán en Puebla.

Paciente Denuncia Presunta Negligencia Médica tras Cirugía en Puebla.Cirugía de vesícula termina con dolores estomacales en Puebla. Foto: Pexels | Ilustrativa

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Tras operación de vesícula en IMSS Tehuacán, Amelia Ruiz sufre presunta negligencia médica. Conoce los detalles de su lucha por la salud y la respuesta del hospital.

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