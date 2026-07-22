Paciente Acude a Cirugía y Termina Presuntamente con un Órgano Perforado en IMSS de Puebla

Una cirugía programada para retirar la vesícula terminó convirtiéndose en una emergencia médica. Amelia Ruiz Martín de 26 años denunció una presunta negligencia en el Hospital General de zona número 15 del IMSS, en Tehuacán, y asegura que ahora lucha por su vida.

La paciente relató que el día jueves 16 de julio fue citada a las 7:00 de la mañana y hasta después de la 1:00 de la tarde fue intervenida mediante una colecistectomía programada, ya que presentaba cálculos en la vesícula, sin que existieran complicaciones previas.

Amelia Ruiz menciona que los médicos le dijeron que no hubo complicaciones en esta operación programada, en donde le mostraron su vesícula la cual estaba llena de piedras, sin embargo, después de la cirugía comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales que, según denunció, fueron minimizados por el personal médico.

Paciente denuncia presunta negligencia médica tras cirugía programada en el IMSS de Tehuacán

El día sábado 18 de julio fue dada de alta debido a que el hospital tenía saturación de pacientes, pero el dolor abdominal empeoró por lo que acudió a un médico particular, quien le solicitó unos estudios de rayos X y un ultrasonido, esto mencionó Amelia: "Me hice dichos laboratorios y me prescribe que es posible que me hayan lesionado un órgano, que tengo el estómago tapado y que se me está regando la bilis porque tengo los ojos amarillos y la piel amarilla".

Los estudios realizados apuntan a una posible fuga de bilis, acumulación de líquido en el abdomen, obstrucción estomacal y probable perforación de un órgano, por lo que su doctora le mencionó que deben operarla y que desde un principio debieron drenarle la bilis.

La paciente mencionó que ha pagado más de 12 mil pesos en estudios médicos y expresó temor de no ver crecer a su hija de tres años, por lo que exige que el IMSS asuma su responsabilidad y aclare lo ocurrido, esto agregó: "Yo voy con miedo de que tal vez no salga porque tengo la bilis regada y no hacen bien su trabajo y puedo hasta morir, tengo una pequeña de tres años y voy con mucho miedo".

IMSS Puebla emite comunicado tras cirugía de vesícula en Tehuacán

Al respecto, el IMSS Puebla emitió un comunicado en donde menciona que a la paciente se le realizó una colecistectomía programada, en donde previamente se le informó sobre los beneficios, pero también sobre los posibles riesgos y complicaciones inherentes.

Comunicado del IMSS tras operación en Hospital de Tehuacán. Foto: IMSS Puebla

Durante su estancia hospitalaria recibió la atención médica correspondiente y luego de presentante presentar una evolución clínica favorable, fue dada de alta. Actualmente se encuentra en el servicio de Urgencias y será atendida por el servicio de Cirugía General, que realizará una nueva valoración para determinar con base en su evolución clínica y los estudios correspondientes, el tratamiento a seguir.

Con información de N+

MCS