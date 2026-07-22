Seguridad

Asesinan a Hombre en Las Cucas en Culiacán; Se Desconoce su Identidad

El cuerpo estaba al interior de una propiedad ubicada en la esquina de la calle Profesora Carlota Fernández. No logran identificar a la víctima.

La zona fue acordonada por elementos de Seguridad.Foto: N+

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Un cuerpo sin identificar fue descubierto en una propiedad de Las Cucas, Culiacán. Las autoridades investigan el caso tras una denuncia anónima.

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