Asesinan a Hombre en Las Cucas en Culiacán; Se Desconoce su Identidad

Una denuncia anónima provocó la movilización de varias corporaciones de Seguridad en Culiacán, después de que informaran sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en la colonia Las Cucas, ubicada al norte de la ciudad.

Y es que de acuerdo a los primeros informes de las autoridades de Culiacán, los hechos ocurrieron minutos después de las 9 de la mañana, cuando a cabina del 911, llegó una llamada, que alertaba la presencia de un cuerpo en esta zona.

Esto provocó que elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de la Defensa Nacional organizaron un operativo para acudir a la zona, siendo los primeros en llegar policías municipales, quienes confirmado el hallazgo.

Después de unos minutos, los uniformados pudieron localizar el lugar, encontrando el cuerpo al interior de una propiedad ubicada en la esquina de las calles Profesora Carlota Fernández y Manuel Díaz Angulo.

Ahí, a simple visto localizaron a un hombre envuelto en una sábana de color azul y amarrado con vendas blancas, por lo que llamaron a los paramédicos, quienes al llegar, solo confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales.

No logran identificar a cuerpo de la víctima en la zona

De igual manera, se destacó que el cuerpo fue localizado dentro de un predio bardeado al final de la calle y, a simple vista, se apreciaba que estaba envuelto en la sábana y sujeto con vendas.

Después de un par de minutos, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán los estudios de ley.

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