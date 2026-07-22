Internacional

¿Cómo Se Ve Nicolás Maduro luego de Meses en Prisión? Así Lució en Audiencia Hoy

Nicolás Maduro reapareció en el tribunal de Nueva York; así se vio en su audiencia de este miércoless

Nicolás MaduroUn convoy que transportaba al expresidente Nicolás Maduro. Foto: AFP

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