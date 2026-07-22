¿Cómo Se Ve Nicolás Maduro luego de Meses en Prisión? Así Lució en Audiencia Hoy

Nicolás Maduro reapareció hoy, 22 de julio de 2026, ante un tribunal federal de Nueva York, luego de meses de prisión, en N+ te compartimos cómo lució en su audiencia.

Este miércoles, el juez a cargo del caso propuso que el juicio en su contra comience el 1 de junio de 2027, una vez que se resuelva la solicitud de inmunidad que planea presentar la defensa.

La audiencia, que duró menos de 20 minutos, también llamó la atención por el aspecto físico del exmandatario venezolano, quien se mostró distinto al de comparecencias anteriores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Audiencia de Nicolás Maduro: ¿Qué Sigue en el Proceso Judicial?

Así lució Nicolás Maduro durante la audiencia

Maduro ingresó caminando por su propio pie y sin mostrar la cojera que había sido visible en audiencias previas. Aunque se observó con una figura más delgada, mantuvo su característico bigote y apareció con el cabello más corto y canoso.

Nicolás Maduro en una audiencia ante el juez federal Alvin Hellerstein este miércoles. Foto: Reuters

Vestido con un uniforme color caqui, el exgobernante permaneció atento durante la sesión, realizó anotaciones y, al concluir la audiencia, conversó durante varios minutos con su equipo de defensa antes de abandonar la sala bajo custodia.

Por su parte, Cilia Flores también presentó una apariencia diferente respecto a comparecencias anteriores. Asistió con el mismo uniforme de prisión, el cabello recogido en una coleta, teñido y usando gafas.

El juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, propuso que el juicio inicie el 1 de junio de 2027, condicionado a que antes se resuelva la petición de inmunidad que impulsará la defensa de Maduro.

Los abogados argumentarán que, al momento de su detención, Nicolás Maduro ejercía como jefe de Estado y Cilia Flores era primera dama, por lo que consideran que ambos cuentan con inmunidad frente al proceso penal.

El tribunal fijó además un calendario preliminar para las siguientes etapas del caso. La Fiscalía tendrá hasta el 15 de noviembre para reunir y entregar las pruebas clasificadas, mientras que los argumentos de la defensa comenzarían el 17 de noviembre, aunque los abogados no descartaron solicitar una ampliación de los plazos.

Al finalizar la audiencia, cuando los agentes se preparaban para retirar a los acusados de la sala, el juez intervino para permitir que Maduro continuara conversando con su abogado principal, Barry Pollack.

Tras varios minutos de diálogo, el exmandatario se retiró escoltado y antes de salir saludó con la mano a las personas presentes en la sala.

¿De qué está acusado Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro se declaró no culpable durante su primera comparecencia ante la justicia estadounidense, realizada el pasado 5 de enero.

La Fiscalía lo acusa de conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Cilia Flores enfrenta cargos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

El proceso continuará durante los próximos meses con la discusión sobre la inmunidad solicitada por la defensa, un punto que será determinante para definir si el juicio puede comenzar en la fecha prevista de junio de 2027.

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