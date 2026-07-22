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Crece Polémica en Nicaragua: Congreso Votará para Impedir que Opositores Compitan en Elecciones

El Congreso de Nicaragua votará una polémica reforma para impedir que partidos opositores compitan en elecciones

Congreso de NicaraguaDiputados de Nicaragua participan de una sesión. Foto: EFE | Archivo

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Nicaragua se enfrenta a un momento crítico: el Congreso votará reformas que podrían silenciar a la oposición en las elecciones. Descubre más sobre esta situación.

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