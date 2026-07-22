Muere Rocky, Perro Atropellado y Arrastrado por Camioneta en Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) confirmó este 22 de julio del 2026 la muerte de "Rocky", el perro que permanecía bajo atención médica luego de un presunto caso de maltrato animal ocurrido en Saltillo.

Con su muerte, el proceso legal en contra de Liliana "N", quien fue detenida como presunta responsable de los hechos, podría agravarse y alcanzar una pena de hasta ocho años de prisión, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente para este tipo de delitos.

La FGEC informó que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso. Asimismo, las autoridades señalaron que se dará seguimiento al proceso conforme avancen las diligencias y los resultados de las investigaciones.

Detienen a Liliana "N", presunta responsable del maltrato animal contra "Rocky"

La FGEC informó la detención de Liliana "N", señalada como la presunta responsable del maltrato contra el perro "Rocky", quien presuntamente fue arrastrado con una camioneta en el Fraccionamiento Villas de San Miguel, en Saltillo. La mujer fue puesta a disposición de un juez de control, quien definirá su situación jurídica.

La investigación inició tras denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales. Como parte de las indagatorias, médicos veterinarios avalados por asociaciones de Protección Animal revisaron el expediente clínico de "Rocky" para determinar las lesiones y fortalecer el proceso legal.