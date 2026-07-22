Seguridad

Muere Rocky, Perro Atropellado y Arrastrado por Camioneta en Saltillo

Confirman la muerte del perro "Rocky" después de días bajo atención médica en Saltillo.

Liliana "N", presunta responsable del maltrato animal, podría enfrenta hasta 8 años de prisión por la muerte de "Rocky" en Saltillo.Foto: Guerreros Caninos A.C.

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Liliana "N", presunta responsable del maltrato animal, podría enfrenta hasta 8 años de prisión por la muerte de "Rocky" en Saltillo.

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