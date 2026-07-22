Matan a Alejandro Leyva: Así Fue el Ataque contra el Periodista en Oaxaca

El periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos hoy, 22 de julio de 2026, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

Con este caso, suman siete periodistas asesinados en México en lo que va de este año, según un recuento de Reporteros Sin Fronteras.

Aquí te informamos cómo fue el ataque contra Leyva, de acuerdo con lo que han informado hasta el momento las autoridades de la entidad.

Tres disparos y un cuerpo trasladado a periciales

El fiscal general de Justicia del Estado detalló a medios locales los primeros hallazgos de la escena del crimen: