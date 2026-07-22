Matan a Alejandro Leyva: Así Fue el Ataque contra el Periodista en Oaxaca

El periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos hoy, 22 de julio de 2026, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.
Con este caso, suman siete periodistas asesinados en México en lo que va de este año, según un recuento de Reporteros Sin Fronteras.
Aquí te informamos cómo fue el ataque contra Leyva, de acuerdo con lo que han informado hasta el momento las autoridades de la entidad.
Tres disparos y un cuerpo trasladado a periciales
El fiscal general de Justicia del Estado detalló a medios locales los primeros hallazgos de la escena del crimen:
Se identificaron tres disparos que privaron de la vida al periodista, ubicados entre el cuello y la cabeza.
En el sitio se localizaron tres casquillos percutidos, correspondientes al calibre nueve milímetros.
Cámaras de la zona registraron la posible participación de dos personas a bordo de una motocicleta.
El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para realizar la necropsia de ley.
El fiscal calificó el ataque como directo contra la víctima y afirmó que ninguna línea de investigación está descartada.
"No habrá impunidad. Hay todo un aparato del Estado que está buscando a los responsables", declaró el funcionario.
Jara aseguró que pidió a la Fiscalía estatal coordinar la investigación de este crimen con autoridades federales encargadas de los delitos contra la libertad de expresión.
Crítico del Gobierno local
El comunicador, quien fue director de un canal de televisión local y tenía una columna política, se destacaba por ser un fuerte crítico de la administración del gobernador del estado, Salomón Jara.
En su cuenta de la red social X, el mandatario oaxaqueño condenó el homicidio del comunicador, a quien describió como "un periodista crítico" de su gobierno, pero a quien se le respetaba su "derecho a cuestionar".
Fiscalía de Oaxaca condena el crimen
Tras el hecho, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) condenó y lamentó el homicidio, ocurrido en el Fraccionamiento La Esmeralda.
Afirmó que de manera inmediata, el personal de la dependencia inició las indagatorias, desplegó a personal pericial y a los agentes de investigación para procesar el lugar y recabar los indicios físicos y balísticos necesarios.
“Estas labores ministeriales se realizan de manera coordinada con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad, lo que ha permitido comenzar de manera inmediata con el rastreo de los agresores”, expuso en un comunicado.
Los agentes además iniciaron el análisis de las cámaras del sistema C5, gracias a lo cual “ya se cuenta con inteligencia videográfica fundamental que ha sido integrada a la investigación para agilizar la captura de los responsables”, dijo.
La FGEO dio a conocer además que se solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.
Mientras que el Gabinete de Seguridad indicó en redes sociales que brindará el apoyo necesario para contribuir al esclarecimiento del homicidio. “Este crimen no quedará impune”, indicó.
El Gabinete de Seguridad brindará el apoyo necesario para contribuir al esclarecimiento del lamentable homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva, mediante el trabajo coordinado con las autoridades de Oaxaca para fortalecer las investigaciones y avanzar en la detención de… https://t.co/Zz2UobsGns
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 22, 2026