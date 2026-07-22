Homicidios

Matan a Alejandro Leyva: Así Fue el Ataque contra el Periodista en Oaxaca

El periodista Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado en Oaxaca este miércoles; autoridades realizan investigación y búsqueda de los responsables

El periodista Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado en Oaxaca. Foto: Facebook @franciscoalejandro.leyvaaguilarEl periodista Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado en Oaxaca. Foto: Facebook @franciscoalejandro.leyvaaguilar

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Alejandro Leyva, periodista crítico, asesinado en Oaxaca. Siete comunicadores muertos este año en México. Investigación en marcha para capturar a los responsables. Infórmate sobre el caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+