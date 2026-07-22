Deportes

FIFA Revela el Equipo Ideal del Mundial 2026 con Vozinha Incluido

La FIFA dio a conocer los resultados de las votaciones para elegir a los once jugadores que conforman el XI ideal del Mundial 2026

Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde, en el Mundial 2026Foto: Getty Images
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