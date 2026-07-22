FIFA Revela el Equipo Ideal del Mundial 2026 con Vozinha Incluido
La FIFA dio a conocer los resultados de las votaciones para elegir a los once jugadores que conforman el XI ideal del Mundial 2026
La FIFA dio a conocer los resultados de las votaciones para elegir a los once jugadores que conforman el XI ideal del Mundial 2026
Tras la emocionante conclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, el máximo organismo del fútbol mundial dio a conocer de manera oficial el Once Ideal del torneo. Elegido mediante la votación popular de millones de aficionados en todo el planeta, el equipo reúne a los futbolistas más destacados del certamen, encabezados por superestrellas consolidadas y la gran revelación de la competición bajo los tres palos: el guardameta caboverdiano Vozinha.
A sus 40 años, Josimar José Évora Dias "Vozinha" se convirtió en la historia más destacada e inesperada de la Copa del Mundo. El arquero de Cabo Verde capturó el cariño de la afición global tras liderar a la selección africana en una histórica participación, firmando actuaciones memorables como el arco en cero ante la campeona España en fase de grupos y la heroica resistencia en dieciseisavos de final frente a Argentina.
Vozinha acumuló el 39.6% de los votos, superando en la elección popular al español Unai Simón, ganador del Guante de Oro, así como a Emiliano Martínez y Jordan Pickford.
La alineación táctica, conformada bajo un esquema 4-3-3, cuenta con una fuerte presencia de jugadores de las selecciones finalistas y semifinalistas:
Portero: Vozinha (Cabo Verde)
Defensas: Pedro Porro (España), Dayot Upamecano (Francia), Lisandro Martínez (Argentina) y Marc Cucurella (España)
Mediocampistas: Rodri Hernández (España), Jude Bellingham (Inglaterra) y Michael Olise (Francia)
Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia)
La selección campeona del mundo, España, junto a Francia lideran las representaciones en la lista con tres futbolistas cada una. El medio campo está respaldado por la solidez de Rodri y el despliegue ofensivo de Bellingham. En el frente de ataque, la afición reconoció el impacto de Erling Haaland con Noruega, la cuota goleadora de Kylian Mbappé y la vigencia de Lionel Messi, quien volvió a ser determinante en la travesía de la escuadra albiceleste hasta la gran final.