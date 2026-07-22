¿Atlante vs América Pasa Gratis por Internet? Hora y Dónde Ver el Partido de Liga MX 2026

Los Potros de Hierro del Atlante están de regreso de manera oficial en el máximo circuito para disputar el torneo Apertura 2026. Con una historia centenaria y una de las aficiones más fieles del país, el equipo azulgrana ya hizo su debut en Liga MX en la Jornanda 1 ante Necaxa, partido en el que cayó derrotado 2-1.

Ahora, en la segunda fecha del campeonato, el Atlante buscará darle una alegría a su afición en lo que será su debut como locales en el Estadio Banorte. Sin embargo, no será un partido sencillo ya que deberán medirse a las Águilas del América, que vienen de ganar 0-1 ante Querétaro.

¿El partido Atlante vs América pasa gratis por Internet?

Sin duda, uno de los partidos más llamativos de la Jornada 2 en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX es el Atlante vs América. El equipo de los Potros de Hierro, con Miguel Herrera en el banquillo, jugará un partido de la máxima categoría del futbol mexicano, como local, por primera vez en más de doce años y lo hará ante el club más ganador del país.

Desafortunadamente el partido no será transmitido gratis por internet. Sin embargo, en N+ te llevaremos el minuto a minuto de este compromiso para que no te pierdas ni un sólo detalle de lo que ocurra en la cancha del Estadio Banorte el próximo viernes 24 de junio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México