Transfermarkt Actualiza Valor de Jugadores Mexicanos: ¿En Cuánto Quedan Gil Mora y Erik Lira?

Con el Mundial 2026 a cuestas, Gilberto Mora se ha catapultado no sólo como la gran promesa y apuesta a futuro del futbol mexicano, sino como una de las joyas a seguir a nivel internacional. Con apenas 17 años de edad, el centrocampista de los Xolos de Tijuana es considerado un futbolista prometedor con capacidad para jugar y brillar en Europa. Además, cuenta con una de las representantes más importantes en el ámbito futbolístico, por lo que su salida hacia el Viejo Continente parece cuestión de tiempo.

Mora hizo historia durante la Copa del Mundo al convertirse en el jugador más joven en la historia de la Selección Mexicana en tener minutos, tanto de titular como de suplente, en un partido mundialista. Además, durante el certamen se ganó la confianza de Javier Aguirre y se consolidó como titular, lo cual ha generado que su valor de mercado suba, alcanzando un nuevo récord.

¿Cuánto vale Gilberto Mora actualmente?

Si bien no se sabe de cuánto es la cláusula de salida a Europa que se estipuló en el más reciente contrato de Gilberto Mora con los Xolos de Tijuana, es un hecho que sus destacadas actuaciones en el Mundial 2026 han elevado el costo de su ficha.

El portal especializado Transfermarkt lo tenía valuado, previo al arranque del torneo, en 10 millones de euros. Sin embargo, este 22 de julio se actualizó la base de datos y ahora la joven promesa mexicana tiene un valor de mercado de 25 millones, siendo actualmente el futbolista más valioso de toda la Liga MX.

Erik Lira, otro de los más valiosos tras el Mundial

Gil Mora no fue el único jugador que brilló con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. El mediocampista de Cruz Azul, Erik Lira, se convirtió en pieza clave del conjunto nacional y fue uno de los pilares para que el equipo alcanzara los Dieciseisavos de Final.

El valor de Erik Lira, de acuerdo con Transfermarkt, era de 12 millones de euros antes de que comenzara la Copa del Mundo, pero luego de la más reciente actualización, el mexicano está tasado en 14 millones. En ese sentido, desde hace varios días, se rumora que hay diversos equipos de Europa interesados en él.