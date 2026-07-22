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Transfermarkt Actualiza Valor de Jugadores Mexicanos: ¿En Cuánto Quedan Gil Mora y Erik Lira?

Gilberto Mora alcanzó un nuevo valor de mercado tras su participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana

Gilberto Mora durante un partido con la Selección MexicanaFoto: Getty Images
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