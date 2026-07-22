A Días de Finalizado el Mundial, la Derrota de Argentina Sigue Siendo Tema de Conversación

A más de 48 horas de finalizado el Mundial de futbol, sigue siendo motivo de conversación la derrota de la selección argentina, ante España, en la gran final.

Se debaten los aspectos deportivos, pero circulan toda clase de rumores y conspiraciones que buscan explicar la derrota fuera de la cancha.

"Vamos, muchachos. Tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal: estemos tranquilos, muchachos. Estemos tranquilos, tranquilidad. Pensemos en jugar, nomás. Olvidémonos de todo. Olvidémonos de todo. Juguemos, pensemos en jugar"

Esta arenga de Lionel Messi en el vestidor, previa a la final del domingo, encendió las conspiraciones, el debate en medios digitales y de comunicación argentinos. Buscan encontrar en estas palabras una explicación a la derrota contra España.

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Debate

El debate comenzó en plataformas digitales donde la derrota argentina se atribuyó, sin pruebas, a presuntas amenazas a jugadores y sus familias, a presiones y represalias desde la FIFA e Inglaterra por la polémica manta sobre las Malvinas, a un supuesto operativo del FBI para detener a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación de Futbol Argentino, y hasta un arreglo por tema de apuestas.

Incluso el entrenador Lionel Scaloni fue cuestionado sobre este debate.

Al preguntarle: ¿Pasó algo en el vestuario con la arenga de Messi? Lionel Scaloni respondió:

“No sé, no veo redes, chicos, yo no tengo, no, no”

Sobre los rumores de que habían recibido presiones, aseguró que no tenía idea.

La discusión no tardó en llegar a los medios tradicionales de mayor alcance en Argentina, aunque con un matiz distinto.

Medios digitales argentinos abordaron el debate desde otro tema sensible en las competencias deportivas:

"¿Cómo procesar las frustraciones en una sociedad que siempre busca culpables?" y advierten que "las teorías conspirativas ofrecen alivio porque desplazan el dolor hacia un culpable externo"

En una nación donde el futbol es pilar de su identidad colectiva, lidiar con la derrota es un escenario poco habitual.

Final del ciclo de Lionel Messi

Otros periodistas argentinos atribuyen el dolor, más que a la derrota, al final del ciclo de Lionel Messi como seleccionado nacional.

Con información de N+.

LECQ