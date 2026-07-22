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A Días de Finalizado el Mundial, la Derrota de Argentina Sigue Siendo Tema de Conversación

Se discuten aspectos deportivos, pero circulan toda clase de rumores y conspiraciones para tratar de explicar la derrota fuera de la cancha

A días de finalizado el Mundial, la derrota de Argentina sigue siendo tema de conversación.Foto: Reuters | Archivo

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A días del final del Mundial, la derrota de Argentina aún resuena. Conspiraciones y rumores inundan las redes. ¿Es el fin del ciclo de Messi lo que más duele?

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