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Brote de Ébola en Congo Suma Mil Muertos y Varios Contagios en Más de Dos Meses

Las autoridades han advertido que el 80% de los nuevos casos han surgido a través de cadenas de transmisión desconocidas

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Ébola Avanza en Congo: Al Menos 30 Muertos en Campamento de Desplazados

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Con mil muertes en dos meses, el brote de ébola en Congo es el más rápido registrado. Las autoridades luchan por rastrear el 80% de los casos de origen desconocido. ¿Qué medidas se están tomando?

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