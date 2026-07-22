Marchas HOY 22 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 22 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 9 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

12:00 Horas.

La Colectiva “Las Tonatzin” machará de:

Avenida Chapultepec 489, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

A un destino por definir.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas.

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en:

Edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución 2, Colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Iztapalapa

19:30 Horas.

Pedal & Taco rodarán de:

Avenida Canal de Tezontle 1512, colonia CEDA.

Con destino a las Letras de Tlatelolco, en Glorieta de Paseo de la Reforma sin número, Colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Coyoacán

20:30 Horas.

Lobikers rodarán de:

Parque Xotepingo, en avenida Xotepingo sin número, Colonia Ciudad Jardín.

Con destino a las Letras de Tlatelolco, en Glorieta de Paseo de la Reforma sin número, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 22 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ