Accidentes

Accidente en Ciudad de los Deportes, CDMX, Hoy: ¿Qué Pasó en Eje 6 Hacia Insurgentes?

Se registra intensa movilización de los cuerpos de emergencia por accidente en la alcaldía Benito Juárez

Noche Buena, Benito Juárez | Samuel Luna RuizVolcadura de tráiler en Ciudad de los Deportes, CDMX. Foto: N+

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Accidente en Ciudad de los Deportes causa caos vial. No hay heridos. Conoce más sobre la movilización de emergencia.

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