Accidente en Ciudad de los Deportes, CDMX, Hoy: ¿Qué Pasó en Eje 6 Hacia Insurgentes?

La mañana de hoy, 22 de julio de 2026, se registró un aparatoso accidente en Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), lo que ocasionó intenso tráfico vial en esta zona de la capital mexicana.

Un tráiler volcó sobre el Eje 6 Sur, con dirección hacia avenida Insurgentes, sin que se registraran personas lesionadas por estos hechos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vuelca Tráiler en Eje 6 Sur e Indiana; Así la Afectación Vial en Benito Juárez

Accidente en Ciudad de los Deportes

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de la pesada unidad perdió el control del vehículo en una curva del Eje 6 Sur, por lo que éste terminó recostado sobre su costado derecho.

La unidad transportaba productos lácteos y se dirigía a Chalco, procedente de Toluca, Estado de México.

06:22 #PrecauciónVial | Servicios de emergencia laboran en Eje 6 Sur a la altura de calle Indiana, col. Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez, por volcadura. #AlternativaVial Circuito Interior, Río Becerra y Filadelfia. pic.twitter.com/ZbM8mLdSFs — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 22, 2026

Movilización de cuerpos de emergencia

Al sitio se trasladaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, que realizarán labores para sacar la carga de la unidad, trasladarla a otro contenedor y posteriormente poner el tráiler sobre sus ruedas.

También acudieron miembros de la Subsecretaría de Tránsito para agilizar la circulación vehicular sobre el Eje 6 Sur, muy cerca del estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros.

En redes sociales, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre el accidente, a la altura de la calle Indiana, por lo que recomendó a los automovilistas circular por alternativas viales como Circuito Interior.

SPB