Temblor en México Hoy: Magnitud y Ubicación de Sismos este 22 de Julio 2026

Este miércoles, 22 de julio de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Magnitud y ubicación de sismos hoy

De acuerdo con el Sismológico Nacional, hasta las 20:00 horas de ayer 21 de julio de 2026, se han registrado 680 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el pasado 17 de julio, la más grande de magnitud 6.5.

Durante la madrugada de hoy, el Sismológico informó sobre varios sismos de magnitud superior a 4.0 en el país, los registrados en las últimas horas son:

A las 5:39 horas, sismo de magnitud 4.4 a 140 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 13 km de profundidad.

A las 4:54 horas, sismo de magnitud 4.3 a 131 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

A las 4:24 horas, sismo de magnitud 4.8 a 155 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

A las 4:13 horas, sismo de magnitud 4.2 a 164 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a 11 km de profundidad.

A las 3:53 horas, sismo de magnitud 4.6 a 121 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 9 km de profundidad.

A las 3:47 horas, sismo de magnitud 4.3 a 119 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 7 km de profundidad.

A las 2:32 horas, sismo de magnitud 4.5 a 153 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

A las 2:19 horas, sismo de magnitud 4.1 a 122 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

A la 1:36 horas, sismo de magnitud 4.2 a 118 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a 14 km de profundidad.

Con información de N+

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