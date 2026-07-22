Sociedad

Temblor en México Hoy: Magnitud y Ubicación de Sismos este 22 de Julio 2026

Consulta la magnitud y ubicación de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 22 de julio de 2026

Dsalojo por sismo en la CDMXDsalojo por sismo en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este 22 de julio, el Servicio Sismológico Nacional reporta sismos en México. Infórmate sobre la magnitud y epicentro de los temblores más relevantes en N+.

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