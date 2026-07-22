Bloqueos de Carreteras Hoy: ¿Por Qué Hay Autopistas Cerradas?

Si vas a transitar por alguna autopista, esta información te interesa: Todos los días ocurren situaciones que impiden el paso en alguna vialidad del país, como accidentes o manifestaciones. Aquí te decimos dónde hay bloqueo de carreteras hoy, 22 de julio de 2026, en México, de acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional (GN).

Las vacaciones de verano 2026 ya empezaron y en N+, diariamente encontrarás las últimas noticias de movilidad en las carreteras como la Autopista del Sol y la México-Querétaro. Síguenos en nuestras redes sociales plataformas digitales y la señal en vivo de N+ FORO, para que estés bien informado sobre el estado de las vialidades.

Si viajas por la Autopista México-Cuernavaca, considera que desde el 15 de julio de 2026, en la caseta de Tlalpan solo puedes pagar con dinero en efectivo en los carriles centrales y con TAG, en el resto de las plazas.

¿Dónde hay bloqueo de carreteras hoy?

A continuación, en N+ te damos un informe detallado sobre bloqueos en carreteras hoy, según datos recientes de Capufe y la Guardia Nacional.

05:14 horas. Cierre parcial en el kilómetro 243+400 de la carretera Córdoba-Puebla, a la altura del municipio de Maltrata, en Veracruz, con dirección a Puebla, por un accidente.

00:19 horas: Hubo cierre total en la Autopista Puebla-Acatzingo, a la altura del kilómetro 143, con dirección a Puebla, por un choque por alcance múltiple entre tracto camiones, una vagoneta y varios autos; horas después, la carretera fue reabierta.

Información en desarrollo…