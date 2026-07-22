Movilidad

Bloqueos de Carreteras Hoy: ¿Por Qué Hay Autopistas Cerradas?

Aquí te decimos dónde hay bloqueos de carreteras hoy miércoles, en México

Accidente en la México-Toluca el 21 de julio de 2026Accidente en la México-Toluca el 21 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Bloqueos en autopistas hoy: descubre dónde están cerradas las vías en México y mantente informado con los reportes de Capufe y la GN, en N+.

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