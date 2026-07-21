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Carretera Interserrana en Nuevo León: Estos son los Municipios que Atravesará

Avanza la construcción de la Carretera Interserrana que conectará la región citrícola con la región sur del estado

Carretera Interserrana en construcciónAvanza construcción de Carretera Interserrana en Nuevo León. Foto: Gobierno de Nuevo León

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La Carretera Interserrana avanza en Nuevo León: conectará la región citrícola con el sur. Tramos 01 y 03 casi listos para 2026. Descubre los municipios que atravesará.

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