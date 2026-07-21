Carretera Interserrana en Nuevo León: Estos son los Municipios que Atravesará

En Nuevo León se está realizando un nuevo proyecto, la Carretera Interserrana, una vía de comunicación rápida que conectará la región citrícola con la región sur del estado. Esto es lo que se sabe de su construcción hasta el momento.

La Carretera Interserrana contará con cuatro carriles, dos por sentido, con una longitud total de 81.459 kilómetros, y pasará por los municipios de Galeana, Rayones, Iturbide, Linares y Montemorelos.

Además, con el proyecto se fortalecerá la infraestructura carretera para conectar el centro del país con Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa, Tamaulipas y Matamoros.

Avances en Tramo 01 y Tramo 03 de la Carretera Interserrana

Actualmente, se encuentran activos los trabajos para la construcción del Tramo 01 y del Tramo 03, este último conectará con la Carretera 57. Se contempla que ambos estén listos este 2026, de acuerdo con lo informado por las autoridades del gobierno del estado.

El Tramo 01, se registra un 90 por ciento de avance, mientras que el Tramo 03 de la Carretera Interserrana presenta un progreso de entre 80 y 90 por ciento. Respecto al Tramo 02, el gobernador Samuel García informó que está listo para entregar la licitación e iniciar los trabajos correspondientes de esta parte del proyecto.

SHH