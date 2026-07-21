Bloqueo en Periférico Norte Hoy: Alternativa Vial y Motivo del Cierre en Naucalpan

La mañana de hoy, 21 de julio de 2026, un grupo de personas bloqueó Periférico Norte, a la altura de Naucalpan; aquí te informamos qué pasó este martes en los límites de Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

¿Dónde es el bloqueo en Periférico Norte?

El grupo de manifestantes cerró la lateral de Periférico Norte, a la altura del municipio de Naucalpan, en Estado de México, con dirección a Lomas Verdes.

La manifestación de hoy fue contra los parquímetros en la llamada zona azul, que comprende el área de Satélite y Naucalpan.

Los manifestantes permitieron el paso en uno de los carriles de la lateral del Periférico, con dirección a Circuito Novelistas y Lomas Verdes.

Las cámaras de N+ FORO captaron en vivo el caos vial en la zona de la manifestación, en la que participó un grupo conformado por unas 30 personas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desde el Aire: Tránsito Lento en Satélite por Protesta contra Parquímetros en Naucalpan, Edomex

¿Por qué hay bloqueo en Periférico Norte hoy?

En entrevista exclusiva para N+, Sandra Pinto, una de las manifestantes, declaró que hay un problema de fondo sobre movilidad por negocios ubicados en Circuito Economistas, que por ley deben proporcionar estacionamiento y no lo hacen, por lo que se genera tráfico en la zona y aseguró que los parquímetros no resuelven el caso.

Bloqueo en Periférico Norte hoy, 21 de julio 2026. Foto: N+

“Estamos en contra de los parquímetros porque pensamos que están pasándole la carga a la sociedad, los impactos a los empleados, a los locatarios, a los vecinos”, afirmó.

Sandra Pinto agregó que “el impacto es algo que deberían resolver los negocios privados, que no están proporcionando estacionamiento en sus predios. Hemos calculado que nos deben como 300 cajones de estacionamiento”.

Detalló que la zona azul, en general, tiene como 200 cajones de estacionamiento y “están agobiando la zona, son negocios de alto impacto y eso no se arregla con los parquímetros”.

Luego de al menos una hora de protesta, los manifestantes reabrieron la circulación en Periférico Norte.

Alternativa vial

Evita el tráfico por el bloqueo en la lateral de Periférico Norte y circula por las siguientes alternativas viales:

Carriles centrales de Periférico.

Vía López Portillo.

Vía Gustavo Baz.

RMT