Movilidad

Bloqueo en Periférico Norte Hoy: Alternativa Vial y Motivo del Cierre en Naucalpan

Toma tus precauciones: Hay bloqueo en Periférico Norte hoy martes

Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez | Itzel Cruz Alanis

Bloqueo en Periférico Norte hoy, 21 de julio 2026. Foto: N+

Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez | Itzel Cruz Alanis

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Manifestantes cierran Periférico Norte, en Naucalpan. Conoce las alternativas viales y el motivo detrás de esta protesta. Infórmate aquí.

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