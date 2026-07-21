Anuncian Venta Física de Boletos de Prófugos del Anexo en Guadalajara 2026: ¿Cuándo y Dónde Es?

Sí habrá venta física de boletos de Prófugos del Anexo en Guadalajara 2026, así lo anunció la boletera oficial King Ticket, y para que sepas cuándo y dónde comprar tus entradas, acá te decimos la fecha y sede en la que se venderán los accesos para el concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas juntos.

Este martes 21 de julio, inició la venta digital de boletos para la presentación de la dupla de cantantes de regional mexicano, que se presentarán el 26 de septiembre en el Estadio Jalisco de Guadalajara, y en una nota previa te traemos el link de la fila virtual para que asegures tu lugar.

Sin embargo para aquellos que no logren comprar sus boletos en la página de Kingticketboleto, podrán adquirir de forma física sus entradas para el nuevo concierto de Prófugos del Anexo en Guadalajara 2026.

¿Cuándo y dónde es la venta física de Prófugos del Anexo en Guadalajara?

La boletera oficial confirmó que habrá venta física de boletos, la cual se realizará este miércoles 22 de julio 2026 en las taquillas del Estadio Jalisco, sede del concierto de Julión y Alfredo Olivas juntos.

Cabe señalar que hasta el momento, no se ha dado a conocer a qué hora iniciará la venta física de boletos de Prófugos del Anexo en el Estadio Jalisco, sin embargo las taquillas del recinto abren desde la 9 de la mañana, por lo que a esa hora podría comenzar.

¿Cuánto cuestan los boletos de Prófugos del Anexo Guadalajara?

El precio de los boletos del concierto de Prófugos del Anexo en Gdl va de los 800 a los 7,000 pesos y la buena noticia para los fans que decidan comprar sus entradas en la venta en taquillas es que no tendrán que pagar el cargo por servicio que va de los 96 pesos a los 840 pesos. Estos son los costos de los boletos por zona:

Diamante: 7,000 pesos.

Diamante VIS LIM: 6,500 pesos.

VIP: 6,000 pesos.

Oro: 5,500 pesos.

Plata: 5,000 pesos.

Oro 1 y 6: 4,500 pesos.

Bronce: 4,000 pesos.

Palcos VIP: 3,800 pesos.

Bronce: 6 y 1: 3,500 pesos.

Esmeralda: 3,000 pesos.

Esmeralda 1 y 6: 2,500 pesos.

Zafiro: 2,000 pesos.

Zafiro 1 y 6: 1,800 pesos.

Dorada: 1,500 pesos.

Preferente Oriente: 1,500 pesos.

Dorada: 1,500 pesos.

Preferente Poniente: 1,500 pesos.



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