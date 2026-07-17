Música y conciertos

¿Por Fin Llega Prófugos del Anexo a CDMX? Julión Álvarez Responde Tras Confirmación de Fecha

Con el anuncio de un nuevo concierto y la venta de boletos para Prófugos del Anexo en 2026, Julión Álvarez aclara la posibilidad de llegar a Ciudad de México.

Llega Prófugos del Anexo CDMX 2026 Julión Álvarez responde tras confirmación de fechaPrófugos del Anexo vuelve en 2026 con concierto en el Estadio Jalisco, GDL. Foto: Facebook Los Pasos de Julión
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