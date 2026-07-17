¿Por Fin Llega Prófugos del Anexo a CDMX? Julión Álvarez Responde Tras Confirmación de Fecha

Existe mucha emoción por el regreso de Prófugos del Anexo Tour y para toda la gente que ansía ver un concierto en CDMX para este 2026, Julión Álvarez respondió a la posibilidad de verlo junto a Alfredo Olivas en algún lugar de la Ciudad de México, esto tras confirmarse la fecha y venta de boletos en el Estadio Jalisco, en Guadalajara.

Si deseas acudir al concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas en Guadalajara, en una nota ya te dijimos cuándo inicia la venta de boletos para Prófugos del Anexo GDL 2026, los posibles precios y el link para poder comprar entradas, pues habrá mucha demandas para el vento en el Estadio Jalisco.

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¿Por fin llega Prófugos del Anexo CDMX en 2026?

Durante la rueda de prensa para dar a conocer los detalles del concierto de Prófugos del Anexo en el Estadio Jalisco, Julión Álvarez dejó abierta la puerta para hacer un show en CDMX, pues en la agenda tienen varias asignaturas pendientes y muchas ciudades con ganas de visitar:

"Como bien lo decimos, Prófugos del Anexo pues no tiene un punto final. Estamos abiertos, seguramente vamos a estar buscando ciudades, nos quedaron asignaturas pendientes, como Ciudad de México, entra tantas ciudades. Faltó Chiapas, Tabasco, faltan muchos lugares que recorrer", expresó.

Al igual que CDMX, Julión Álvarez y Alfredo Olivas sueñan en grande y tienen la ilusión de salir del país: "Tratamos de buscar recintos que sean prácticos, cómodos para nuestro publico. Vienen muchas más, ojalá, ojalá podamos incluso hasta Colombia, Nicaragua, El Salvador", compartió el intérprete de "Te Hubieras Ido Antes".

Por ahora, solo queda esperar a que se confirmen fechas para Prófugos del Anexo en CDMX y otras partes de México. Al momento, el único concierto confirmado es en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, el próximo 26 de septiembre 2026.

AO