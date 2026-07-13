Precios de Boletos de Elton John en México 2026: Cuánto Cuestan y Mapa de Zonas

Elton John regresará a México el próximo viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026 para ofrecer dos conciertos en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), como parte de su gira de despedida. Será la primera vez que el cantante se presente en la capital mexicana desde 2012. Este lunes 13 de julio arrancó la preventa y ya se dio a conocer la lista oficial de precios por zona.

¿Cuánto cuestan los boletos?

De acuerdo con el mapa oficial difundido por la productora, el recinto, ubicado en Santa Úrsula, Coyoacán, se dividió en 32 secciones distintas, con precios que van desde los $1,207 pesos en la zona más accesible hasta los $19,520 pesos en la localidad más exclusiva, sin incluir cargos por servicio. Estas son las tarifas por zona:

Diamante: $19,520

Platino: $17,690

Gold: $17,080

Platino Lateral: $15,250

Gold Lateral: $14,640

Silver: $12,200

Silver Lateral: $11,590

Preferente: $10,980

Preferente Lateral: $10,370

Tunnel Club: $8,540

Corner Club: $8,357

Chairman's Club: $7,930

Super Seats / Locker Club: $7,747

100 Lateral: $7,320

100 Plus: $6,893

Palco Club: $6,710

100 Norte / Terraza Inter Mx Suite: $5,612

P Cap Diferentes: $5,490

Terraza Inter Mx: $5,185

200 Platea: $4,636

300 Lateral: $4,148

300 Cabecera Norte: $3,965

300 Preferente: $3,538

400 Lateral: $3,477

Cancha General: $3,233

400 Norte: $2,745

500 Lateral: $2,379

500 Norte: $2,013

600 Lateral: $1,525

600 Norte: $1,207

También habrá paquetes VIP limitados con beneficios como asientos preferenciales, acceso a áreas de hospitalidad antes del show, sesión de fotos junto al piano del artista y mercancía exclusiva.

Mapa del concierto

Fechas de venta

La comercialización de boletos se realizará en etapas:

Preventa Banorte: 13 y 14 de julio (12:00 a 23:59 horas)

Preventa Rocket Club (fans registrados en el club oficial del artista): 15 de julio a las 12:00 horas

Venta general: 16 de julio a partir de las 12:00 horas

Los boletos se venden exclusivamente a través de Superboletos, tanto en su plataforma digital como en puntos de venta autorizados y taquillas físicas. Se recomienda comprar solo en canales oficiales para evitar fraudes o reventa con sobreprecio.

Un regreso tras casi 15 años

Elton John no se presentaba en la Ciudad de México desde 2012, cuando ofreció dos conciertos junto al percusionista Ray Cooper en el Auditorio Nacional. Antes de eso, en 1992, había cantado en el entonces Estadio Azteca durante la gira The One. Su regreso este octubre marca el cierre de un capítulo pendiente: la pandemia le impidió incluir a Latinoamérica en su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road.

Con más de cinco décadas de carrera, el intérprete de Rocket Man acumula más de 300 millones de discos vendidos, 85 canciones en el Top 40 y un palmarés que incluye seis premios Grammy, dos Óscar, un Tony y un Emmy, premios con los que logró el estatus EGOT en 2024.