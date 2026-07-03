¿Liam Gallagher Amenazó con Cancelar Conciertos de Oasis Si México le Gana a Inglaterra?

La antesala del duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se llenó de polémica extra futbolera. Liam Gallagher está respondiendo tuits a los mexicanos y creando polémica, una de las más recientes ocurrió cuando Liam le respondió a una fan mexicana con un mensaje en el que mencionó a Oasis y las visitas de la banda al país.

El origen de la polémica

Todo comenzó cuando el vocalista pronosticó que Inglaterra vencería 5-0 a México en su cuenta de X, publicación que desató una ola de reacciones entre aficionados y seguidores de la banda. La controversia arrancó cuando Gallagher pronosticó esa goleada en la red social, en el marco del partido de octavos de final del Mundial..

La amenaza a los conciertos de Oasis

Lejos de cerrar la polémica, ese mensaje mantuvo viva la conversación entre fans mexicanos y seguidores de Oasis rumbo al partido del 5 de julio. El tema escaló cuando una fan mexicana le escribió al cantante que, pase lo que pase, siempre serán amigos y que nada cambiará el cariño que le tiene. La respuesta del músico, traducida al español, fue contundente: "Si ustedes ganan, no volveré a hablarles nunca más y pueden olvidarse de los conciertos de Oasis".

El mensaje se publicó desde la cuenta oficial de X de Gallagher y fue en medio de esta serie de intercambios que el músico ha mantenido en los últimos días con usuarios mexicanos, respondiendo a críticas, bromas y comentarios sobre el duelo mundialista.

El cruce reabrió el debate entre quienes ven en sus mensajes una provocación ligada a la rivalidad futbolera y quienes consideran que solo mantiene el tono que suele usar en redes sociales. Mientras algunos seguidores interpretaron la publicación como una broma característica del músico, otros la tomaron como una advertencia directa ante una posible eliminación de Inglaterra. Decenas de aficionados mexicanos respondieron con memes y comentarios en tono de burla sobre los conciertos de Oasis.

El México vs Inglaterra está programado para el domingo 5 de julio a las 18:00 horas.