¿Liam Gallagher Amenazó con Cancelar Conciertos de Oasis Si México le Gana a Inglaterra?

Liam Gallagher advierte que cancelará los conciertos de Oasis en México si la Selección vence a Inglaterra en el Mundial 2026. Así reaccionaron los fans

liam-gallagher-amenaza-cancelar-conciertos-oasis-mexico-inglaterraFoto: GettyImages

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¿Qué pasará con los conciertos de Oasis en México? Liam Gallagher advierte que podrían cancelarse si México vence a Inglaterra en el Mundial 2026. Entérate de los detalles.

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