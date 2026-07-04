Horario Oficial de México vs Inglaterra Se Mantiene: ¿A Qué Hora Será el Partido del 5 de Julio?

Se confirma que el horario original del partido entre México e Inglaterra se mantiene en el que estaba previsto en un inicio a las 18:00 horas

México Horario Partido InglaterraCuartoscuro

Destacado

¡Atención fanáticos del fútbol! El partido México vs Inglaterra del 5 de julio se jugará a las 18:00 horas, como se había planeado. No te lo pierdas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+