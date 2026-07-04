Horario Oficial de México vs Inglaterra Se Mantiene: ¿A Qué Hora Será el Partido del 5 de Julio?

La incertidumbre sobre el horario del partido entre México e Inglaterra quedó resuelta. La organización del Mundial 2026 confirmó que el encuentro de los octavos de final se jugará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas, como estaba previsto originalmente.

Horas antes, se había difundido que el compromiso se adelantaría a las 12:00 horas, información que generó confusión entre aficionados, medios de comunicación e incluso dentro de la Selección Mexicana.

Se mantiene el horario original del México vs Inglaterra

Tras la aclaración oficial, quedó establecido que el duelo entre el Tricolor y la selección inglesa no sufrió modificaciones y se disputará en el horario originalmente programado.

La confusión surgió luego de que distintos reportes señalaran un supuesto cambio en la programación del encuentro, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó diversas reacciones.

Con la confirmación, los aficionados ya pueden planear seguir el encuentro a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Javier Aguirre reaccionó al cambio de horario

El supuesto ajuste en el horario también generó la reacción del director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, quien fue cuestionado sobre disputar el partido al mediodía.

El estratega expresó su sorpresa ante la posibilidad de jugar en un horario distinto al contemplado inicialmente, aunque finalmente la organización ratificó que el compromiso se celebrará por la tarde.

México buscará su pase a los cuartos de final frente a una de las selecciones favoritas del torneo, en un duelo que ha despertado una enorme expectativa entre la afición.

Con el horario ya confirmado, el Tricolor mantiene su planificación sin cambios y continuará con los últimos detalles de preparación para enfrentar a Inglaterra en busca de un lugar entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026.