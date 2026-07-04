Aseguran Más de 50 Mil Litros de Hidrocarburos en Predio en García, Nuevo León

Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron sobre el aseguramiento de más de 50 mil litros de hidrocarburos durante un cateo realizado en un predio ubicado en la colonia Durazno, en el municipio de García, Nuevo León.

Fue durante la tarde de este viernes 3 de julio cuando se dio a conocer sobre este cateo, el cual fue operado por elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) con el apoyo de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Tras llevar a cabo este cateo, los elementos de seguridad lograron asegurar 54 mil 600 litros de hidrocarburo, 11 contenedores fractank, dos tractocamiones, 14 metros de manguera de alta presión de tres pulgadas, acoplada a un equipo de bombeo, tres equipos de bombeo y dos vehículos, uno con placas de Nuevo León y otro de Tamaulipas.

Continuarán investigaciones tras aseguramiento de hidrocarburos en García

Los elementos mencionaron que durante este operativo de seguridad no hubo detenidos, por lo que las investigaciones en este caso continuarán para poder localizar a los presuntos responsables. En el portón de este predio, autoridades de investigación colocaron varios sellos para asegurar la zona.

Todos los objetos asegurados quedará bajo resguardo de las autoridades correspondientes para continuar con los trabajos de investigación necesarios. La FGR informó que continuará agregando más datos y pruebas en esta carpeta para tratar de deslindar las responsabilidades correspondientes. Se espera que en este punto continúen las movilizaciones de las diversas corporaciones.