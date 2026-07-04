Aseguran Más de 50 Mil Litros de Hidrocarburos en Predio en García, Nuevo León

Autoridades federales lograron asegurar un par de contenedores con presunto hidrocarburo ilegal resguardado en un predio en Nuevo León

Aseguran hidrocarburosFoto: FGR

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Autoridades aseguran más de 50 mil litros de hidrocarburos en García, Nuevo León. Sin detenidos, la búsqueda de los responsables sigue. Conoce los detalles de este importante decomiso.

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