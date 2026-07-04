Detienen en Mexicali a Hombre Buscado por Presunto Homicidio en Estados Unidos

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali detuvieron a un hombre de nacionalidad estadounidense que era buscado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en un homicidio ocurrido en el condado de Riverside, California.

De acuerdo con la Policía Municipal, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Valle de Puebla, donde oficiales atendieron un reporte al número de emergencias 9-1-1 sobre un hombre que presuntamente alteraba el orden público y agredía verbalmente a ciudadanos.

Al arribar al sitio, ubicado entre las avenidas Artesanías y Tecalli, los agentes identificaron al sujeto como Adolfo "N", de 50 años de edad, y le informaron que sería presentado ante un juez calificador por una falta administrativa.

Confirmaron orden de aprehensión en Estados Unidos

Durante la intervención, los oficiales verificaron que el detenido era ciudadano estadounidense, por lo que establecieron comunicación con autoridades del vecino país.

Fue entonces cuando se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por un homicidio presuntamente cometido el pasado 28 de junio en el condado de Riverside, California.

En coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), el detenido fue trasladado a la ciudad de Tijuana y entregado a las autoridades estadounidenses en la garita internacional de San Ysidro para dar seguimiento al proceso legal correspondiente.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali señaló que mantiene coordinación permanente con corporaciones de Estados Unidos para fortalecer las acciones de seguridad en la región fronteriza y atender casos en los que existan personas con requerimientos judiciales en ambos países.

APG