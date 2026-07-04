Detienen en Mexicali a Hombre Buscado por Presunto Homicidio en Estados Unidos

El hombre fue localizado tras un reporte por alterar el orden público y posteriormente entregado a autoridades estadounidenses.

Detienen en Mexicali a Hombre Buscado por Presunto Homicidio en Estados UnidosFoto: DSPM

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Un hombre buscado por homicidio en California fue arrestado en Mexicali tras alterar el orden. Entregado a EE.UU., conoce los detalles de su captura.

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