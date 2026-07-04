Desalojan Edificio por Incendio en Zona de Sonata en San Andrés Cholula, Puebla

La tarde de este viernes 3 de julio de 2026 se reportó un incendio al interior del Edificio Escala, ubicado en la zona de Sonata del municipio poblano de San Andrés Cholula.

De acuerdo con las autoridades, el siniestro ocurrido en la calle Paseo Ópera generó el desalojo de las personas que se encontraban al interior del inmueble para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.

Se incendia el edificio Escala en la zona de Sonata de San Andrés Cholula, Puebla

Un incendio movilizó a corporaciones de emergencia la tarde de este viernes en el Edificio Escala, ubicado en la zona de Sonata, en el municipio de San Andrés Cholula.

El siniestro ocurrió sobre la calle Paseo Ópera, lo que obligó a evacuar de manera preventiva el inmueble mientras los cuerpos de emergencia controlaban la situación.

Al lugar acudieron elementos del heroico Cuerpo de Bomberos del estado, Bomberos de San Andrés Cholula y personal de Protección Civil, quienes lograron sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran.

Las autoridades informaron que por el siniestro no hubo personas lesionadas y, tras la atención de la emergencia, las actividades comerciales en la zona continuaron con normalidad.

Se incendia bodega en colonia Santiago de los Leones de la ciudad de Puebla

El pasado 1 de julio los cuerpos de emergencia combatieron un fuerte incendio en una bodega de material reciclable de la colonia Santiago de los Leones, en Puebla capital.

Como medida preventiva, se realizó la evacuación de personas que se encontraban en inmuebles cercanos al área del incidente para salvaguardar su integridad. No se reportaron personas lesionadas.

Con información de N+

GMAZ