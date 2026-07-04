Desalojan Edificio por Incendio en Zona de Sonata en San Andrés Cholula, Puebla

Las personas que se ubicaban al interior abandonaron la estructura para permitir que cuerpos de emergencias sofocaran el fuego.

Incendio Edificio Escala Desalojado Calle Paseo Ópera Sonata San Andrés Cholula PueblaFoto: Protección Civil

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Fuego en el Edificio Escala de San Andrés Cholula obliga a evacuar. Autoridades logran controlar el incendio sin lesionados. Infórmate sobre la intervención de emergencia.

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