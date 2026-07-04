Trabajador Resulta Lesionado tras Caer de 10 Metros en Obra en Lerdo
Un trabajador resultó lesionado luego de caer de una altura aproximada de 10 metros en una obra en Lerdo.
Foto: N+
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Impactante accidente en Lerdo: Víctor Hernández cae 10 metros en obra y sufre fracturas. Sus compañeros lo llevan al hospital. Descubre más sobre este suceso.
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PorRedacción N+
Este jueves al mediodía, Víctor Manuel Hernández, de 40 años de edad, resultó lesionado luego de sufrir un accidente mientras trabajaba en una construcción en la ciudad de Lerdo, Durango.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre realizaba labores sobre la cubierta de la obra, a una altura aproximada de 10 metros, cuando tropezó y cayó hasta el suelo.
A consecuencia del impacto perdió el conocimiento y sufrió la fractura de dos costillas del lado derecho.
Sus propios compañeros lo auxiliaron y lo trasladaron de inmediato al Hospital General de Gómez Palacio, donde recibió atención médica. Los hechos se registraron sobre el Periférico y el bulevar Tecnológico, en la coloniaPlácidoDomingo.
Trabajador resulta lesionado tras sufrir caída en el sur de Torreón
Una situación similar ocurrió el 24 de junio cuando un trabajador de 57 años resultó lesionado luego de sufrirunacaída mientras realizaba labores en la coloniaBraulioFernández en Torreón. De acuerdo con los reportes, el hombre perdió el equilibrio durante una maniobra y se golpeó la cabeza al caer sobre la banqueta.