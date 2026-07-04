Trabajador Resulta Lesionado tras Caer de 10 Metros en Obra en Lerdo

Este jueves al mediodía, Víctor Manuel Hernández, de 40 años de edad, resultó lesionado luego de sufrir un accidente mientras trabajaba en una construcción en la ciudad de Lerdo, Durango.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trabajador Sufre Fractura de Costillas tras Caer de una Construcción en Lerdo

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre realizaba labores sobre la cubierta de la obra, a una altura aproximada de 10 metros, cuando tropezó y cayó hasta el suelo.

A consecuencia del impacto perdió el conocimiento y sufrió la fractura de dos costillas del lado derecho.

Sus propios compañeros lo auxiliaron y lo trasladaron de inmediato al Hospital General de Gómez Palacio, donde recibió atención médica. Los hechos se registraron sobre el Periférico y el bulevar Tecnológico, en la colonia Plácido Domingo.

Trabajador resulta lesionado tras sufrir caída en el sur de Torreón

Una situación similar ocurrió el 24 de junio cuando un trabajador de 57 años resultó lesionado luego de sufrir una caída mientras realizaba labores en la colonia Braulio Fernández en Torreón. De acuerdo con los reportes, el hombre perdió el equilibrio durante una maniobra y se golpeó la cabeza al caer sobre la banqueta.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.