Trabajador Resulta Lesionado tras Caer de 10 Metros en Obra en Lerdo

Un trabajador resultó lesionado luego de caer de una altura aproximada de 10 metros en una obra en Lerdo.

Trabajador Resulta Lesionado tras Caer de 10 Metros en Obra en LerdoFoto: N+

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Impactante accidente en Lerdo: Víctor Hernández cae 10 metros en obra y sufre fracturas. Sus compañeros lo llevan al hospital. Descubre más sobre este suceso.

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