Muere Hombre Afuera de Bar en Zona Centro de Saltillo

Un hombre al exterior de un bar en la Zona Centro de Saltillo

Muere Hombre Afuera de Bar en Zona Centro de SaltilloFoto: N+

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Impactante suceso en Saltillo: un hombre de 65 años fallece afuera de un bar en la zona centro. Vecinos y un taxista lo identifican como Jaime Rodríguez. Conoce más detalles.

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