Muere Hombre Afuera de Bar en Zona Centro de Saltillo

Un hombre murió afuera de un bar durante la mañana del 3 de julio al exterior de un bar ubicado en el cruce de las calles Colon y Xicohténcatl de la zona centro de Saltillo.

Vecinos del sector indicaron que veían a este hombre ingresando a las cantinas o merodeando por la zona. Un taxista mencionó que la víctima respondía al nombre de Jaime Rodríguez.

Mencionó que era una persona de aproximadamente 65 años, quien desde hace tiempo consumía alcohol.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para que agentes de la Fiscalía General del Estado realizarán las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Una situación similar ocurrió el pasado 17 de marzo cuando un hombre de 76 años perdió la vida luego de desvanecerse mientras caminaba por la colonia Las Margaritas, en Torreón.

Muere hombre de la tercera edad en vía pública de Torreón

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor se dirigía a llevar alimentos a su esposa cuando sufrió el colapso, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar; sin embargo, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Familiares informaron que el hombre había sido hospitalizado días antes debido a problemas de salud, mientras que autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes.