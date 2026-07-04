Adultos Mayores se Casan por la Iglesia en el Hospital General de Especialidades de Hermosillo

Tras 50 años de matrimonio civil, una pareja originaria de Nogales recibe la bendición religiosa en la sala de cuidados intensivos del Hospital General de Hermosillo.

La boda fue en la sala de cuidados intensivos del Hospital General de HermosilloFoto: Rosendo Quezada

Destacado

Una promesa cumplida: Rosendo y Oralia, tras 50 años juntos, reciben la bendición religiosa en el Hospital de Hermosillo. Sus hijos y el personal médico fueron testigos de este emotivo momento.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+