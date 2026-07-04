Adultos Mayores se Casan por la Iglesia en el Hospital General de Especialidades de Hermosillo

Lo que normalmente son pasillos marcados por la incertidumbre y la preocupación médica, esta vez se convirtió en escenario de una historia de amor en Sonora. Rosendo y Oralia, una pareja originaria de Nogales, decidieron cumplir una promesa pendiente después de 50 años de matrimonio civil: casarse por la Iglesia.

La ceremonia religiosa se realizó la tarde del jueves 4 de julio dentro de la sala de cuidados intensivos del Hospital General de Especialidades de Hermosillo, donde Oralia permanece internada, convirtiéndose en la primera boda religiosa celebrada en esa unidad médica.

Rosendo Quezada relató que para hacer posible el enlace fue necesario solicitar permisos especiales tanto al sacerdote como al hospital, mismos que finalmente fueron autorizados debido a lo significativo del momento.

“Se pidió permiso y se nos concedió a todos… es la primera boda que ellos tienen aquí en el hospital”, expresó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pareja de Adultos Mayores Realizan Boda en el Hospital de Hermosillo

La historia de amor entre ambos comenzó hace décadas durante un baile en Nogales, cuando Rosendo conoció a Oralia a través de unas primas de ella. Desde entonces construyeron una vida juntos y formaron una familia con cuatro hijos.

Sus hijos fueron testigos de la boda dentro del hospital

Para concretar la ceremonia religiosa, sus hijos gestionaron los accesos necesarios ante el hospital y acompañaron a sus padres como los principales testigos de la unión.

El personal médico permitió el ingreso de un sacerdote, quien ofició la ceremonia y les brindó la bendición en medio del área hospitalaria.

Rosendo aprovechó el momento para enviar un mensaje a otras parejas que aún no han dado el paso de formalizar su unión religiosa.

“Que no se detengan, que no les dé vergüenza, que pues se arrimen a un padre y hagan lo que yo hice. Yo tenía mucha vergüenza, pero ya que estaba dentro, que hablé con el padre todo, mi animé y y pues que todos se arrimen y hagan lo que yo hice...”, comentó.

La pareja llegó a Hermosillo hace aproximadamente una semana para que Oralia recibiera atención médica, luego de presentar problemas en la columna que requerían una cirugía.

Aunque hasta el momento la intervención no se ha realizado, Rosendo señaló que su esposa ha mostrado mejoría y destacó las atenciones brindadas por el personal de salud del hospital.