Rescatan a Adulto Mayor de 92 Años que Permaneció Varios Días Encerrado en Casa de Saltillo

Elementos de seguridad de Saltillo rescataron a un adulto mayor de 92 años que permaneció varios días encerrado en su casa.

Rescatan a Adulto Mayor de 92 Años que Permaneció Varios Días Encerrado en Casa de SaltilloFoto: N+

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Impactante rescate en Saltillo: un hombre de 92 años fue salvado tras pasar días encerrado en su casa. Vecinos alertaron a las autoridades. Conoce más sobre esta conmovedora historia.

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