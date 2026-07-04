Rescatan a Adulto Mayor de 92 Años que Permaneció Varios Días Encerrado en Casa de Saltillo

Un adulto mayor identificado como Francisco, de 92 años, fue rescatado por elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de la Policía Municipal de Saltillo, luego de permanecer varios días encerrado en su casa.

El reporte fue realizado por vecinos de la zona centro, quienes solicitaron el apoyo de las autoridades al no haber visto salir al hombre de la tercera edad durante varios días.

Los oficiales acudieron a una casa ubicada en el cruce de las calles Maclovio Herrera y Dionisio García Fuentes, donde llevaron a cabo el rescate.

Tras ser puesto a salvo, el adulto mayor recibió la atención correspondiente por parte de las autoridades, quienes además realizaron las diligencias necesarias para conocer su estado de salud y las condiciones en las que permanecía al interior del inmueble.

Rescatan a adulto mayor en condiciones de hacinamiento en Saltillo

El pasado 26 de junio, un adulto mayor de 70 años fue rescatado por elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), Bomberos y Cruz Roja, luego de ser localizado en condiciones de hacinamiento dentro de una casa de la colonia República en Saltillo.

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Durante el operativo, una mujer de 40 años fue detenida por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar. Las autoridades informaron que el caso quedó bajo seguimiento de las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones.