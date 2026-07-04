Adulto Mayor Muere Tras Caer de un Tercer Piso en la Colonia Morelos de Tampico

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad resultó gravemente lesionado luego de caer desde un tercer piso de un domicilio ubicado en la colonia Morelos, en el municipio de Tampico.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima cayó al interior de un canal pluvial, lo que movilizó a elementos de Voluntarios Zona Sur, quienes fueron los primeros en llegar al lugar. Los rescatistas le brindaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, luego de que el hombre entrara en paro cardiorrespiratorio, logrando restablecer el ritmo cardíaco.

Foto: N+

Paramédicos del CRUM Brindaron Atención en Tampico

Minutos después arribaron paramédicos del CRUM, quienes continuaron con la atención prehospitalaria para estabilizar al paciente. Posteriormente, fue intubado y canalizado antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Naval de la Marina para recibir atención médica especializada. Horas más tarde se notificó que el señor falleció al interior del hospital

De acuerdo con información proporcionada por los cuerpos de emergencia, el lesionado sufrió traumatismo craneoencefálico grado III, además de traumatismos en el tórax, lesiones que provocaron que presentara un paro cardiorrespiratorio durante la atención en el sitio.