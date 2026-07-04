Adulto Mayor Muere Tras Caer de un Tercer Piso en la Colonia Morelos de Tampico

Un adulto mayor perdió la vida luego de caer desde el tercer piso de un domicilio en Tampico.

Adulto Mayor Muere En TampicoFoto: N+

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Un hombre de 60 años fallece tras caer de un tercer piso en Tampico. A pesar de los esfuerzos médicos, las graves lesiones fueron fatales. Conoce los detalles de esta triste noticia.

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