Cierre Vial en Xalapa: Estas son las Calles Cerradas por Pantallas para Ver Partido del Mundial

Este viernes 3 de julio, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, informó en sus redes sociales oficiales, que habrá cierres viales en la ciudad de Xalapa, por la instalación de pantallas para que la ciudadanía acuda a ver el partido de la Selección.

Las autoridades informaron, que con motivo de la instalación de pantallas para el partido de octavos de final México vs Inglaterra, se llevará a cabo un operativo de seguridad vial que comprende 6 cierres viales, por lo que te compartimos toda la información para que tome tus precauciones.

¿Cuáles son los cierres viales que habrá en Xalapa por partido México vs Inglaterra?

El operativo de seguridad vial se realizará a partir de las 00:00 horas del sábado 4 de julio 2026. A continuación, te compartimos los cortes a la circulación implementados en las inmediaciones de la Plaza Lerdo, desde los primeros minutos de este fin de semana.

Calle Revolución esquina calle Benito Juárez

Calle Dr. Rafael Lucio esquina calle Benito Juárez

Calle Roa Barcena

Calle Juan de la Luz Enriquez esquina calle Carrillo Puerto

Calle Leandra Valle esquina calle Ignacio Zaragoza

Calle Juan de la Luz Enriquez esquina calle Francisco Javier Clavijero

Se exhorta a la ciudadania, tomar precauciones y utilizar vías alternas para evitar accidentes y congestionamientos viales.

Municipios de Veracruz con pantallas para ver partido del mundial gratis

Se informó, que en 3 municipios instalarán pantallas para que la ciudadania pueda ver el partido de octavos de final México vs Inglaterra, de forma gratuita. Se trata de Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos.

En la ciudad de Veracruz, las pantallas serán colocadas en la Macroplaza del Malecón. Mientras que Coatzacoalcos, será colocada en el Hemiciclo a los Niños Héroes, localizado en el bulevar Manuel Ávila Camacho de la Colonia Centro.