Cierre Vial en Xalapa: Estas son las Calles Cerradas por Pantallas para Ver Partido del Mundial

Habrá cierres viales en la ciudad de Xalapa, por instalación de pantallas para ver el partido del mundial 2026

Plaza Lerdo XalapaFoto: MAPS

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Prepárate para el partido México vs Inglaterra en Xalapa. Habrá cierres viales desde el sábado. Infórmate sobre las calles cerradas y evita contratiempos.

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